Осенний уют в беседке: что сделать летом для комфортных осенних вечеров на даче

Беседка осенью: создаем уют с помощью остекления, обогревателей и декора

4:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Осень — время для уютных вечеров на даче, и если ты хочешь продолжать отдыхать на улице в этот сезон, важно создать комфортные условия в беседке. Правильный выбор декора и практичных элементов сделает пребывание там приятным, даже если за окном дождь и холодный ветер. Вот несколько идей, как сделать твою беседку уютной и теплой осенью.

Фото: de.wikipedia.org by Werner Ollig Беседка

Установи окна

Чтобы осенью в беседке было тепло и комфортно, стоит подумать об остеклении. Стекло защитит от холода, дождя и ветра, а также избавит от насекомых, которые могут мешать отдыхать. Если полноценное остекление слишком дорого или сложно установить, можно выбрать более бюджетные и простые в установке мягкие окна из ПВХ или полиуретана. Эти материалы выдержат низкие температуры и обеспечат защиту в осеннюю и зимнюю пору.

Добавь освещение

Осень — это время, когда дни становятся короче, и важным элементом уюта становится освещение. Отличным выбором будут гирлянды с маленькими разноцветными фонариками, которые создадут расслабленную атмосферу. Их можно повесить как внутри беседки, так и снаружи, создавая уютный свет. Для более яркого эффекта можно выбрать ретро-гирлянды с крупными лампочками, а для экономии энергии — светодиоды. Не забывай про свечи: они придадут дополнительное тепло и уют. Электронные свечи — это безопасный вариант, который можно регулировать с помощью пульта.

Поставь обогреватель

Когда погода становится холодной, одного остекления и освещения недостаточно, чтобы в беседке было тепло. В этом случае идеально подойдут уличные обогреватели. Они бывают мобильными и стационарными, инфракрасными и конвекторными. Инфракрасные обогреватели быстро нагревают предметы и людей, что делает их отличным вариантом для беседки. Если ты выберешь модель с решеткой, то она будет безопасна при случайных столкновениях.

Выбери правильную мебель

Для осени в беседке важна не только функциональность, но и комфорт. Если пространство позволяет, поставь диван и несколько кресел. Обивка мебели должна быть из материала, устойчивого к загрязнениям, например, олефин или акрил, которые легко чистятся и не выгорают на солнце. Для еще большего уюта застели пол ковром из олефина или натуральных материалов, таких как сизаль или водоросли. Стол — необходимый элемент, чтобы можно было комфортно пить чай и общаться. Выбирай круглый стол, который займет меньше места и не будет выглядеть громоздким.

Добавь цвета и аксессуаров

Чтобы беседка была уютной, важно учесть не только практичность, но и внешний вид. Соедини дизайн беседки с цветовой гаммой дома. Для дополнительного уюта добавь подушки и покрывала на мебель, особенно в осенних теплых оттенках: оранжевый, красный и желтый. Эти цвета идеально вписываются в осенний декор. Не забывай про музыку ветра — колокольчики, которые можно повесить в беседке, добавят мелодичные звуки и сделают атмосферу еще более уютной.

Укрась беседку осенними цветами

Для осеннего декора подойдут осенние цветы: хризантемы, бархатцы, астры и золотарник. Их можно поставить в горшки или подвесные кашпо. Если хочется оригинальности, посади цветы в тыкву: для этого срежь верхушку, очисти от мякоти и вставь в нее растения. Тыква сама по себе станет интересным элементом декора.

Осень — это прекрасное время для отдыха на даче, и правильно оформленная беседка поможет продлить этот сезон. Установив окна, выбрав подходящее освещение, добавив обогреватель и комфортную мебель, ты сможешь наслаждаться временем на свежем воздухе, не переживая о холоде и непогоде.

Уточнения

Бесе́дка — лёгкое архитектурное сооружение, расположенное, как правило, в саду или парке, со скамейками и столом, предназначенное для защиты от дождя и прямых солнечных лучей и служащее для отдыха и бесед, что и дало ему название.



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