Дом сыплется от солнца и дождя: краска, которая спасает без капитального ремонта

Перекраска деревянного дома: шаги от выбора краски до окрашивания

6:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Окрашивание деревянного дома — это не только способ обновить его внешний вид, но и важная мера по защите древесины. Чтобы результат радовал долго, нужно правильно выбрать краску, подготовить поверхность и следовать этапам окрашивания. Давайте разберемся, как это сделать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Деревянный дом с красным фасадом

Идеи по выбору цвета

При выборе цвета для покраски важно учитывать как внешний вид дома, так и его окружение. Вот несколько рекомендаций:

Согласованность с соседними домами : избегайте использования кричащих цветов, чтобы дом гармонично вписывался в общий ландшафт. Лучше выбрать оттенки, которые не сильно выделяются, но дополняют ансамбль.

: избегайте использования кричащих цветов, чтобы дом гармонично вписывался в общий ландшафт. Лучше выбрать оттенки, которые не сильно выделяются, но дополняют ансамбль. Природные оттенки : для участков, окруженных лесами, подходят зеленые и коричневые тона. Если дом стоит у водоема, используйте морскую палитру с белыми и голубыми оттенками.

: для участков, окруженных лесами, подходят зеленые и коричневые тона. Если дом стоит у водоема, используйте морскую палитру с белыми и голубыми оттенками. Погодные условия : если дом стоит на солнечной стороне, лучше использовать приглушенные матовые оттенки, так как они сохраняют цвет при ярком освещении.

: если дом стоит на солнечной стороне, лучше использовать приглушенные матовые оттенки, так как они сохраняют цвет при ярком освещении. Комбинации цветов : если дом достаточно большой, можно использовать до 6 разных оттенков для фасада, дверей, оконных рам и других деталей. Главное — не переборщить с контрастами, а выбрать гармоничные сочетания.

: если дом достаточно большой, можно использовать до 6 разных оттенков для фасада, дверей, оконных рам и других деталей. Главное — не переборщить с контрастами, а выбрать гармоничные сочетания. Светлые оттенки: для визуального расширения пространства выбирайте светло-бежевые, кремовые или молочные тона. Они подойдут для большинства стилей.

Как перекрасить старый дом из дерева

Если старое покрытие потеряло свой вид, необходимо правильно подготовить поверхность, чтобы новый слой краски держался долго.

Оцените состояние покрытия : если краска потрескалась или отслаивается, нужно сначала удалить старый слой. Для этого используйте строительный фен, чтобы прогреть краску, а затем удалите ее шпателем или с помощью шлифовальной машинки.

: если краска потрескалась или отслаивается, нужно сначала удалить старый слой. Для этого используйте строительный фен, чтобы прогреть краску, а затем удалите ее шпателем или с помощью шлифовальной машинки. Очищение от грязи и плесени : очистите стены с помощью моющего раствора из воды и уксуса. Для стойких загрязнений используйте раствор отбеливателя в соотношении 1:3.

: очистите стены с помощью моющего раствора из воды и уксуса. Для стойких загрязнений используйте раствор отбеливателя в соотношении 1:3. Удалите смолу : на хвойных деревьях часто выделяется смола, которая мешает адгезии краски. Используйте шлифовку для очистки смоляных пятен.

: на хвойных деревьях часто выделяется смола, которая мешает адгезии краски. Используйте шлифовку для очистки смоляных пятен. Сушка древесины: влажность дерева не должна превышать 20%, иначе краска будет отслаиваться.

Выбор краски для фасада

Выбор краски зависит от типа покрытия и условий эксплуатации. Вот несколько типов краски для фасадов.

Антисептические краски : они глубоко проникают в древесину и защищают от грибков и ультрафиолетовых лучей. Эти покрытия сохраняют природный рисунок древесины и прослужат до 7 лет.

: они глубоко проникают в древесину и защищают от грибков и ультрафиолетовых лучей. Эти покрытия сохраняют природный рисунок древесины и прослужат до 7 лет. Алкидные и масляные краски : эти краски недорогие, но имеют сильный запах и могут менять цвет с течением времени. Срок службы таких покрытий — 2-7 лет.

: эти краски недорогие, но имеют сильный запах и могут менять цвет с течением времени. Срок службы таких покрытий — 2-7 лет. Акриловые краски : они идеально подходят для защиты древесины, обеспечивая долговечное покрытие, которое не выгорает и не образует пленки. Акриловые краски служат до 25 лет.

: они идеально подходят для защиты древесины, обеспечивая долговечное покрытие, которое не выгорает и не образует пленки. Акриловые краски служат до 25 лет. Латексные краски: подходят для древесины, создавая эластичное покрытие, которое хорошо скрывает трещины и повреждения.

Подготовка поверхности

Перед началом покраски необходимо тщательно подготовить поверхность.

Очистка от грязи и пыли : сначала тщательно промойте стены водой с уксусом, а затем — с мыльным раствором.

: сначала тщательно промойте стены водой с уксусом, а затем — с мыльным раствором. Шлифовка : для улучшения сцепления краски с древесиной проведите шлифовку. Это поможет избавиться от остатков старой краски и сделает поверхность шероховатой.

: для улучшения сцепления краски с древесиной проведите шлифовку. Это поможет избавиться от остатков старой краски и сделает поверхность шероховатой. Устранение смолы : на хвойных деревьях смола может мешать покраске. Используйте шлифовку для удаления смолы.

: на хвойных деревьях смола может мешать покраске. Используйте шлифовку для удаления смолы. Просушка: перед покраской древесина должна быть полностью сухой, чтобы избежать отслаивания покрытия.

Этапы окрашивания

После подготовки приступайте к самому процессу окрашивания:

Подготовка материалов : закройте окна и двери строительной пленкой или газетами, чтобы избежать попадания краски. Используйте малярный скотч для аккуратных границ.

: закройте окна и двери строительной пленкой или газетами, чтобы избежать попадания краски. Используйте малярный скотч для аккуратных границ. Грунтовка : нанесите грунтовку с антисептическим эффектом и дождитесь, пока она высохнет.

: нанесите грунтовку с антисептическим эффектом и дождитесь, пока она высохнет. Покраска : начните с первого слоя краски, следуя рекомендациям по расходу. Для акриловых красок можно добавить немного воды для удобства нанесения.

: начните с первого слоя краски, следуя рекомендациям по расходу. Для акриловых красок можно добавить немного воды для удобства нанесения. Последующие слои: нанесите 2-3 слоя краски, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

Как перекрасить темный дом в светлый

Перекрасить темный дом в светлый — это трудная задача, но с правильным подходом возможно:

Удалите старую краску : для этого используйте строительный фен и шлифовку.

: для этого используйте строительный фен и шлифовку. Обработка наждачной бумагой : после удаления старой краски обработайте стены наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность.

: после удаления старой краски обработайте стены наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность. Примените осветляющий состав : нанесите специальный лазурный состав для осветления древесины в 1-2 слоя, затем дайте просохнуть.

: нанесите специальный лазурный состав для осветления древесины в 1-2 слоя, затем дайте просохнуть. Нанесите декоративное покрытие: после достижения желаемого осветления, покрасьте дом декоративным покрытием для защиты от влаги и грибков.

Долговечность и эстетика вашего деревянного дома

Правильная покраска деревянного дома не только придаст ему свежий и аккуратный вид, но и значительно продлит срок службы. Важно учитывать выбор краски, подготовку поверхности и соблюдение всех этапов окрашивания. Если вы подойдете к процессу ответственно, результат будет радовать вас долгие годы, а дом станет красивым и защищенным от воздействия внешней среды.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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