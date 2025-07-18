Несколько штрихов — и стены заиграют по-новому: мощный приём, который меняет пространство

Лучшие способы комбинирования обоев: советы по выбору цвета, узора и фактур

5:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комбинирование обоев в одной комнате — это не только способ разнообразить интерьер, но и прекрасная возможность создать уникальный стиль и визуально изменить пространство. Используя различные текстуры, цвета и узоры, можно увеличить комнату, выделить акценты и скрыть недостатки. В этом материале мы расскажем, как комбинировать обои, чтобы достичь наилучшего результата.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер с темными обоями и кожаным диваном

Выбор цвета и узора: основные принципы

Для начала стоит определиться с основными принципами подбора оттенков и узоров. Цвета и фактуры обоев способны создать совершенно разные ощущения: одни могут расширить пространство, другие — сделать его более уютным и приватным.

Если комната темная, например, из-за небольших окон, не всегда стоит придерживаться только светлых оттенков. Для таких помещений хорошо подходят небесные и васильковые оттенки, которые создают ассоциации с открытым небом, добавляют легкости и воздуха. А вот для пространства, которое хочется сделать более уютным, отлично подойдут более насыщенные цвета.

Чтобы зрительно "вытянуть" стены в комнате с низким потолком, выбирайте обои с вертикальными полосами. А вот горизонтальные линии идеально подходят для того, чтобы расширить пространство.

Советы по созданию акцентной стены

Один из самых популярных приемов — создание акцентной стены, которая выделяется на фоне остальных. Это может быть стена за кроватью, за телевизором или на противоположной от входа стороне. Суть в том, чтобы акцент не перегружал интерьер, а был гармоничным.

Для небольшой комнаты выбирайте акцент с мягким рисунком или однотонные обои, но с интересной текстурой. Важно, чтобы акцентная стена не была перегружена декором: лучше отказаться от полок, картин и прочих предметов на этой поверхности.

Если вы хотите, чтобы акцентная стена выглядела органично, выбирайте обои из одной коллекции с различным рисунком, например, крупный узор на одной части и мелкий на другой.

Как комбинировать разные виды обоев

Однотонные обои и акцентная стена

Самый простой и универсальный способ — использовать однотонные обои для большинства стен, оставив одну для акцента. Такой вариант подходит для тех, кто предпочитает спокойный интерьер. В качестве акцента можно выбрать обои с геометрическим узором или флористическим мотивом.

Сочетание разных оттенков одного цвета

Если вы хотите избежать пестроты, но при этом добавить разнообразия, выберите несколько оттенков одного цвета. Например, темно-синий и светло-голубой, или шоколадный и бежевый. Такие комбинации позволят создать глубину и подчеркнуть богатство оттенков, не перегружая пространство.

Рисунки и фон

Комбинируя рисунки с фоном, важно следить за тем, чтобы они гармонировали между собой. Например, однотонный фон с рисунком в такой же цветовой гамме будет смотреться сдержанно и элегантно. Если же вы хотите добавить контраст, используйте обои с рисунком более яркого или темного оттенка.

Геометрические узоры и рисунок

Геометрические узоры могут отлично дополнять более сложные рисунки, такие как цветочные или дамаск. Важно, чтобы геометрия не отвлекала внимание от основного узора, а лишь подчеркивала его.

Лоскутная техника и контрасты

Интересным решением является использование лоскутной комбинации, когда однотонный фон украшен декоративными вставками. Такие вставки могут быть геометрическими или даже арочными в зависимости от стиля интерьера. Однако стоит помнить, что слишком много таких элементов может перегрузить интерьер.

Контрастные комбинации также в моде. Если вам сложно выбрать между светлыми и темными обоями, не стесняйтесь использовать оба. Разместите их на противоположных стенах, и таким образом визуально вы "вытянете" пространство.

Использование фотообоев и сочетание фактур

Фотообои — это не пережиток прошлого, а современное решение для создания акцента. Выбирайте изображения, которые органично вписываются в стиль вашего интерьера. Фотообои могут добавить атмосферности и особое настроение в комнату, если их правильно разместить.

Еще один способ комбинирования — использование обоев с различными фактурами. Например, можно сочетать матовые и блестящие покрытия, а также обои, имитирующие природные материалы — дерево или мрамор. Это добавит интереса и динамики в интерьер, если правильно подобрать цветовую гамму.

Важные рекомендации по подготовке

Перед тем как приступить к оклейке, важно правильно подготовить поверхность. Для этого нужно выровнять стены с помощью малярного флизелина, который обеспечит долговечность покрытия и защитит стены от трещин.

Расчёт необходимого количества обоев

Чтобы не ошибиться в расчете, нужно вычислить площадь стен, вычесть размеры окон и дверей, а затем поделить на площадь одного рулона. Не забудьте добавить запасной рулон на случай непредвиденных ситуаций.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.