Секреты Подмосковья: 80 новостроек за полгода и никакой бумажной волокиты

Цифровизация ускоряет строительство: 80 многоквартирных домов введены в эксплуатацию в Подмосковье

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительство в Московской области не сбавляет темпов. С начала 2025 года здесь зарегистрировано 80 новых многоквартирных домов — это почти 25 тысяч квартир площадью свыше 1,8 млн кв. м. В такие квартиры уже могут заселиться около 25 000 семей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Centurion198, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кран у многоэтажки в Новосибирске

Эти показатели стали возможны благодаря системной работе по ускорению ввода объектов в эксплуатацию в рамках госпрограммы "Развитие жилищного строительства" и проекта "Жильё и городская среда".

Как ускоряется ввод домов

Ключевую роль сыграло внедрение предварительной проверки технических планов, ещё до оформления разрешения на ввод. Это позволяет устранять ошибки заранее и экономить время на каждом этапе.

"Мы активно взаимодействуем с Правительством Московской области, муниципалитетами и застройщиками, чтобы оперативно решать вопросы в сфере недвижимости и предоставлять качественные госуслуги", — подчеркнули в Управлении.

Электронные сервисы против бумажной волокиты

С переходом на цифровые технологии удалось полностью отказаться от бумажного документооборота. Это значительно сократило сроки кадастрового учёта и регистрации прав собственности, особенно при вводе крупных жилых комплексов.

"Благодаря электронному взаимодействию госуслуги стали доступнее, а процесс регистрации — прозрачнее и удобнее для застройщиков и будущих владельцев жилья", — отметил заместитель руководителя Управления Павел Иванов.

Такой комплексный подход помогает региону не только обеспечивать жильём тысячи семей, но и формировать современную и комфортную городскую среду, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.



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