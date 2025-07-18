Прищепки, которые воруют жизнь у вашей одежды — незаметно и навсегда

Лето дарит нам возможность сушить бельё на свежем воздухе — экономично, быстро и приятно. Но привычка вешать одежду на прищепки может испортить даже самые любимые вещи.
Эксперты бренда Superdry предупреждают: прищепки могут оставить некрасивые следы, а на деликатных тканях даже привести к необратимым повреждениям. В компании советуют не рисковать и избегать использования прищепок там, где это возможно.
Вместо того чтобы крепить вещи к верёвке прищепками, специалисты рекомендуют использовать специальные уличные сушилки. Это поможет сохранить форму ткани и избежать следов от давления.
Солнце само по себе — отличный помощник: оно обладает антимикробными свойствами и действует как мягкое отбеливающее средство. Главное — не оставлять вещи под прямыми лучами слишком долго, чтобы не пересушить ткань.
Эти простые правила помогут продлить срок службы одежды и сохранить её аккуратный вид.
Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо: сушилка для белья — предмет хозяйственного инвентаря.
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