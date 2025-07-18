Туалетный фонтан, который вы не видите — и чем он вам грозит

Как смыв с открытой крышкой влияет на гигиену ванной комнаты — информация экспертов

Смыв с открытой крышкой может быть вреднее, чем кажется. Вместе с потоком воды из унитаза в воздух поднимаются тысячи микроскопических капель. Они разносят бактерии, вирусы и остатки отходов на расстояние до полутора метров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кот на унитазе

Туалетный шлейф: что это такое

При смыве струя воды смешивается со всем содержимым чаши. Итог — микрокапли оседают на окружающих предметах: полотенцах, мыле, зубных щетках. Исследования подтверждают: эти аэрозоли могут содержать кишечную палочку, стафилококк и даже следы вирусов.

Вред для здоровья и чистоты

Сантехники советуют опускать крышку — даже если она не идеальна, это всё же снижает риск распространения микробов. После смыва — всегда мойте руки. Это простое действие работает лучше любых лайфхаков.

Опасность для детей и животных

Питомцы, любящие пить из унитаза, могут получить серьёзные отравления — вода нередко содержит следы отходов и чистящих средств. Закрытая крышка — лучшая защита.

Для малышей унитаз может быть смертельно опасен. Детские организации рекомендуют закрывать крышку и использовать специальные замки, чтобы предотвратить риск падения или утопления.

Грязь, запах и уборка

Открытая крышка — источник не только бактерий, но и неприятного запаха. К тому же, смывание с открытым унитазом ускоряет образование грязи и липкой плёнки на полу и стенах. Закрывание крышки поможет реже заниматься генеральной уборкой.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



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