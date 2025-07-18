Штора вместо кондиционера: приём, который неожиданно работает в любую жару

Способы естественного охлаждения воздуха в помещениях с помощью тканевых штор

Порой бороться с летней жарой можно не с помощью техники, а благодаря простому методу, который веками использовали в самых знойных уголках мира.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натяжной потолок в квартире

Ветиверная штора — натуральный кондиционер

В Индии для защиты от жары применяли ткань из ветивера — растения с охлаждающими свойствами. Эту занавеску вешали на окна или двери и периодически смачивали холодной водой.

Проходя через влажные шторы, воздух естественным образом охлаждался, наполняя помещение свежестью. Это решение не требовало электричества и было абсолютно безопасно для здоровья.

Натуральные материалы работают не хуже

Если ветивер вам недоступен, похожий эффект дадут бамбуковые шторы или плотные ткани из натуральных волокон. Главное — регулярно увлажнять их в самые жаркие часы.

Кстати, сегодня этот приём можно адаптировать под современные реалии:

используйте плотные непрозрачные шторы;

опрыскивайте их холодной водой;

держите их закрытыми в жару.

Такой способ не только охлаждает, но и помогает сохранить в доме приятную влажность, чего не скажешь о кондиционерах с их сухим воздухом.

Экологично, просто и бесплатно

Этот метод — отличный вариант для тех, кто хочет сохранить комфорт в доме без лишних расходов. К тому же он не перегружает энергосистему и не вредит окружающей среде.

Проверенный веками трюк, который можно легко применить этим летом.

Уточнения

Охлаждение — понижение температуры тела, воздуха или тела теплокровных.



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