Штора вместо кондиционера: приём, который неожиданно работает в любую жару

Порой бороться с летней жарой можно не с помощью техники, а благодаря простому методу, который веками использовали в самых знойных уголках мира.
В Индии для защиты от жары применяли ткань из ветивера — растения с охлаждающими свойствами. Эту занавеску вешали на окна или двери и периодически смачивали холодной водой.
Проходя через влажные шторы, воздух естественным образом охлаждался, наполняя помещение свежестью. Это решение не требовало электричества и было абсолютно безопасно для здоровья.
Если ветивер вам недоступен, похожий эффект дадут бамбуковые шторы или плотные ткани из натуральных волокон. Главное — регулярно увлажнять их в самые жаркие часы.
Кстати, сегодня этот приём можно адаптировать под современные реалии:
Такой способ не только охлаждает, но и помогает сохранить в доме приятную влажность, чего не скажешь о кондиционерах с их сухим воздухом.
Этот метод — отличный вариант для тех, кто хочет сохранить комфорт в доме без лишних расходов. К тому же он не перегружает энергосистему и не вредит окружающей среде.
Проверенный веками трюк, который можно легко применить этим летом.
Охлаждение — понижение температуры тела, воздуха или тела теплокровных.
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