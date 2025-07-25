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Плитка в ванной: она не так безобидна, как кажется — что скрывает этот привычный материал

Мокрая плитка скользкая и опасная: установите противоскользящие покрытия
2:38
Недвижимость

Когда речь идет о ремонте ванной комнаты, плитка кажется безальтернативным выбором. Но есть несколько подводных камней, о которых часто забывают при планировании.

Современная душевая кабина без поддона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная душевая кабина без поддона

Уязвимость плитки

Плитка — это холодный материал, и в ванной комнате, где часто бывает прохладно, особенно утром или поздно вечером, такой эффект может быть довольно неприятным. К тому же, мокрая поверхность плитки становится скользкой, что значительно увеличивает риск падений. Для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми эта проблема особенно актуальна.

Высокая стоимость и сложности с укладкой

Плитка требует качественной и профессиональной укладки. Это не только времязатратный процесс, но и дорогой. Если мастер допустит ошибку, ее исправление обойдется в круглую сумму. Но даже идеально выполненная работа не застрахует от других проблем.

Грязь и плесень в швах

Швы между плитками — это те места, где скапливается грязь и часто развивается плесень. Чтобы поддерживать чистоту, нужно регулярно проводить уборку, что превращается в рутинную задачу. А если затирка начинает разрушаться или темнеть, потребуется сложный и пыльный процесс ее замены.

Проблемы с ремонтом

Если плитка повреждается, ее замену можно превратить в настоящий кошмар. Найти подходящую плитку из той же коллекции не всегда возможно, а ремонт соседних элементов рискует повредить весь дизайн.

Плитка — не всегда уютно

Визуально плитка может быть довольно холодной и однообразной, лишая помещение уюта и характера. Ванная комната рискует стать стерильной, лишенной живости и индивидуальности.

Альтернативы плитке

Современный рынок строительных материалов предлагает множество решений, которые могут стать достойными альтернативами плитке. Например, панели, влагостойкие краски и декоративные штукатурки. Эти материалы не только быстрее монтируются, но и открывают большие возможности для дизайнерских решений.

Комбинирование материалов

Можно успешно сочетать плитку с другими материалами, чтобы создать теплую и уютную атмосферу. Это не только сэкономит время, но и позволит грамотно распределить бюджет без ущерба для внешнего вида.

Плитка — долговечный и практичный материал, но ее повсеместное использование в ванной комнате не всегда оправдано. Осознание всех этих нюансов поможет вам принять взвешенное и правильное решение.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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