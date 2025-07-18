Техника, что тайно разогревает воздух — и как её остановить
Основные способы охлаждения квартиры без кондиционера — рекомендации специалистов
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Когда за окном выше +40°C, хочется не выходить из дома. Но как пережить зной в квартире, не превращая её в холодильник на счетах за свет? Решение — не только в кондиционерах и вентиляторах.
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Кондиционер
Как держать дом прохладным без лишних затрат
Простые привычки часто работают не хуже техники. Вот что поможет сохранить комфорт в доме:
- Закрывайте окна и шторы в жаркие часы. Солнце, пробивающееся сквозь стекло, поднимает температуру в помещении на пару градусов.
- Используйте жалюзи и плотные шторы, особенно на южных окнах.
- Ставьте растения в комнате. Они не только очищают воздух, но и помогают снижать температуру.
Как управлять бытовой техникой летом
- Не включайте кондиционер на максимум. Достаточно установить разницу с температурой улицы в 6-8°C, чтобы не перегружать прибор и не тратить лишнее.
- Отдавайте предпочтение режиму охлаждения, а не осушения — так воздух останется свежим.
- Минимизируйте использование лампочек. Они греют воздух и усиливают ощущение духоты. Лучше всего использовать светодиоды — они потребляют меньше и почти не нагреваются.
Летний режим для бойлера
Проверьте настройки котла: летом обогрев не нужен, а высокая температура воды только расходует электричество. Включайте летний режим — это снизит счета.
Как охладить дом без кондиционера
В жару важны даже мелочи.
- Днём держите окна закрытыми, открывайте их только вечером или ночью.
- Утром и вечером проветривайте квартиру, чтобы сменить застоявшийся воздух.
- Шторы, ставни, плотные жалюзи работают лучше любого вентилятора.
Уточнения
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова