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Техника, что тайно разогревает воздух — и как её остановить

Основные способы охлаждения квартиры без кондиционера — рекомендации специалистов
1:51
Недвижимость

Когда за окном выше +40°C, хочется не выходить из дома. Но как пережить зной в квартире, не превращая её в холодильник на счетах за свет? Решение — не только в кондиционерах и вентиляторах.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Как держать дом прохладным без лишних затрат

Простые привычки часто работают не хуже техники. Вот что поможет сохранить комфорт в доме:

  • Закрывайте окна и шторы в жаркие часы. Солнце, пробивающееся сквозь стекло, поднимает температуру в помещении на пару градусов.
  • Используйте жалюзи и плотные шторы, особенно на южных окнах.
  • Ставьте растения в комнате. Они не только очищают воздух, но и помогают снижать температуру.

Как управлять бытовой техникой летом

  • Не включайте кондиционер на максимум. Достаточно установить разницу с температурой улицы в 6-8°C, чтобы не перегружать прибор и не тратить лишнее.
  • Отдавайте предпочтение режиму охлаждения, а не осушения — так воздух останется свежим.
  • Минимизируйте использование лампочек. Они греют воздух и усиливают ощущение духоты. Лучше всего использовать светодиоды — они потребляют меньше и почти не нагреваются.

Летний режим для бойлера

Проверьте настройки котла: летом обогрев не нужен, а высокая температура воды только расходует электричество. Включайте летний режим — это снизит счета.

Как охладить дом без кондиционера

В жару важны даже мелочи.

  • Днём держите окна закрытыми, открывайте их только вечером или ночью.
  • Утром и вечером проветривайте квартиру, чтобы сменить застоявшийся воздух.
  • Шторы, ставни, плотные жалюзи работают лучше любого вентилятора.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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