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Квартиры в новостройках оказались ненужными: в чем причина, и что будет с ценами

Россияне перестали покупать квартиры в новостройках
1:05
Недвижимость

Люди перестали покупать жилье в новостройках. Эксперты рассказали, как это может отразиться на стоимости квартир.

Небоскрёб
Фото: pixabay.com by Hands off my tags! Michael Gaida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Небоскрёб

Если сравнивать январь-июнь 2025 года с таким же периодом 2024-го, то падение продаж квартир в новостройках составило 26% — до 10,4 млн кв. метров. В деньгах объемы снизились меньше — на 16%, за счет роста средней цены реализации квадратного метра, пишет KP. RU.

"Льготная ипотека на новостройки под 8% сильно подогрела спрос. Цены на строящееся жилье поднялись настолько, что стали выше, чем на готовое. Произошел перегрев спроса. Сейчас эта ставка понизилась до 21%, но все еще остается заградительной", — рассказал член российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев.

Уже 9 месяцев цены не меняются. Понятно, что при таких данных для покупателя предпочтительнее вторичное жилье.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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