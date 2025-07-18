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Пыль, которая живёт дольше уборки: простые вещи, что заставляют её вернуться

Способы замедления накопления пыли в доме — советы клининговых компаний
1:39
Недвижимость

Вы только что убрали, а пыль уже снова на полках? Это знакомо каждому. И хотя полностью избавиться от неё невозможно, есть способы, которые помогут дольше сохранить чистоту.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Как отложить возвращение пыли

Сделайте простое средство, которое станет вашим помощником в борьбе с пылью.

Смешайте:

  • 2 чашки воды,
  • 1 чашку уксуса,
  • 2 ст. ложки оливкового масла,
  • 2 капли средства для мытья посуды.

Залейте смесь в пульверизатор — используйте для пола, мебели и любых гладких поверхностей.

Уход за мебелью и поверхностями

  • Деревянная мебель — наносите смесь уайт-спирита, уксуса и растительного масла в равных частях на микрофибру.
  • Паркетные полы — после мытья протрите их влажной тряпкой, смоченной в растворе белого уксуса. Особое внимание — углам.
  • Шторы и ковры — перед стиркой замочите их в воде с добавлением крупной соли. Это снизит притягивание пыли.
  • Зеркала и стёкла — добавьте в воду несколько капель глицерина, чтобы поверхность дольше оставалась чистой.
  • Комнатные растения — листья собирают пыль. Протирайте их тканью, смоченной в пиве — это замедлит загрязнение.
  • Экраны телевизоров и мониторов — используйте кофейный фильтр, слегка смоченный дистиллированной водой. Такой способ идеально подходит и для стёкол.
  • Мягкая мебель — не забывайте регулярно пылесосить кресла и диваны. А для хлопковых обивок протрите их тканью с уксусным раствором.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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