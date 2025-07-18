Пыль, которая живёт дольше уборки: простые вещи, что заставляют её вернуться
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Вы только что убрали, а пыль уже снова на полках? Это знакомо каждому. И хотя полностью избавиться от неё невозможно, есть способы, которые помогут дольше сохранить чистоту.
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Уборка в квартире
Как отложить возвращение пыли
Сделайте простое средство, которое станет вашим помощником в борьбе с пылью.
Смешайте:
- 2 чашки воды,
- 1 чашку уксуса,
- 2 ст. ложки оливкового масла,
- 2 капли средства для мытья посуды.
Залейте смесь в пульверизатор — используйте для пола, мебели и любых гладких поверхностей.
Уход за мебелью и поверхностями
- Деревянная мебель — наносите смесь уайт-спирита, уксуса и растительного масла в равных частях на микрофибру.
- Паркетные полы — после мытья протрите их влажной тряпкой, смоченной в растворе белого уксуса. Особое внимание — углам.
- Шторы и ковры — перед стиркой замочите их в воде с добавлением крупной соли. Это снизит притягивание пыли.
- Зеркала и стёкла — добавьте в воду несколько капель глицерина, чтобы поверхность дольше оставалась чистой.
- Комнатные растения — листья собирают пыль. Протирайте их тканью, смоченной в пиве — это замедлит загрязнение.
- Экраны телевизоров и мониторов — используйте кофейный фильтр, слегка смоченный дистиллированной водой. Такой способ идеально подходит и для стёкол.
- Мягкая мебель — не забывайте регулярно пылесосить кресла и диваны. А для хлопковых обивок протрите их тканью с уксусным раствором.
Уточнения
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова