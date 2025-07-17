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Ваш холодильник работает против вас — шесть ловушек, которые вы не замечаете

Основные причины, по которым холодильник перестаёт охлаждать
2:01
Недвижимость

Когда холодильник перестаёт охлаждать, это не только неудобство, но и риск испортить продукты. Причин может быть несколько — от простых ошибок до серьёзных неисправностей. Хорошая новость в том, что часть из них можно устранить самостоятельно.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Главные причины, почему холодильник не охлаждает:

  • Изношенные дверные уплотнители — пропускают тёплый воздух, снижая эффективность работы.
  • Неправильно установлен термостат — либо сломан, либо выставлен на слишком высокую температуру.
  • Грязные змеевики конденсатора — пыль мешает рассеиванию тепла.
  • Недостаток хладагента — при утечке холодильник не справляется с охлаждением.
  • Неисправный вентилятор — в моделях No Frost он важен для циркуляции воздуха.
  • Перегруженные полки — блокируют циркуляцию холодного воздуха.
  • Проблемы с компрессором — перегрев или поломка.
  • Образование льда на испарителе — ухудшает работу охлаждающей системы.

Как распознать утечку хладагента:

  • Холодильник тёплый, компрессор работает без перерыва.
  • На деталях появляется лёд или конденсат исчезает вовсе.
  • Появляются странные звуки — бульканье или шипение.
  • Температура скачет, холодильник не держит режим.
  • Появление масла или влажных пятен у компрессора.

Важно: не вскрывайте контур охлаждения сами — этим должен заниматься только специалист.

Что стоит проверить до вызова мастера:

  • Убедитесь, что термостат установлен на 3-5°C.
  • Проверьте уплотнители дверцы с помощью бумажного теста.
  • Очистите конденсатор от пыли.
  • Осмотрите вентилятор и убедитесь, что он работает.
  • Проверьте морозильную камеру на наличие наледи.
  • Прислушайтесь к работе компрессора.
  • Проверьте вентиляцию холодильника — не должно быть загромождений.

И главное — всегда отключайте прибор от сети перед проверкой!

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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