Ваш холодильник работает против вас — шесть ловушек, которые вы не замечаете

Основные причины, по которым холодильник перестаёт охлаждать

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда холодильник перестаёт охлаждать, это не только неудобство, но и риск испортить продукты. Причин может быть несколько — от простых ошибок до серьёзных неисправностей. Хорошая новость в том, что часть из них можно устранить самостоятельно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Главные причины, почему холодильник не охлаждает:

Изношенные дверные уплотнители — пропускают тёплый воздух, снижая эффективность работы.

Неправильно установлен термостат — либо сломан, либо выставлен на слишком высокую температуру.

Грязные змеевики конденсатора — пыль мешает рассеиванию тепла.

Недостаток хладагента — при утечке холодильник не справляется с охлаждением.

Неисправный вентилятор — в моделях No Frost он важен для циркуляции воздуха.

Перегруженные полки — блокируют циркуляцию холодного воздуха.

Проблемы с компрессором — перегрев или поломка.

Образование льда на испарителе — ухудшает работу охлаждающей системы.

Как распознать утечку хладагента:

Холодильник тёплый, компрессор работает без перерыва.

На деталях появляется лёд или конденсат исчезает вовсе.

Появляются странные звуки — бульканье или шипение.

Температура скачет, холодильник не держит режим.

Появление масла или влажных пятен у компрессора.

Важно: не вскрывайте контур охлаждения сами — этим должен заниматься только специалист.

Что стоит проверить до вызова мастера:

Убедитесь, что термостат установлен на 3-5°C.

Проверьте уплотнители дверцы с помощью бумажного теста.

Очистите конденсатор от пыли.

Осмотрите вентилятор и убедитесь, что он работает.

Проверьте морозильную камеру на наличие наледи.

Прислушайтесь к работе компрессора.

Проверьте вентиляцию холодильника — не должно быть загромождений.

И главное — всегда отключайте прибор от сети перед проверкой!

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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