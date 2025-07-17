Ваш холодильник работает против вас — шесть ловушек, которые вы не замечаете

Когда холодильник перестаёт охлаждать, это не только неудобство, но и риск испортить продукты. Причин может быть несколько — от простых ошибок до серьёзных неисправностей. Хорошая новость в том, что часть из них можно устранить самостоятельно.
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Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Главные причины, почему холодильник не охлаждает:
Изношенные дверные уплотнители — пропускают тёплый воздух, снижая эффективность работы.
Неправильно установлен термостат — либо сломан, либо выставлен на слишком высокую температуру.