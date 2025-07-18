Один документ — и вы в списке на улучшение жилья: что проверяют комиссии

Нормы жилплощади в России: сколько квадратных метров положено на человека по закону

3:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда в семье появляется ребенок или приходится переезжать из аварийного жилья, знание нормативов площади становится не просто полезным, а необходимым. Ведь от этого зависит, сможете ли вы рассчитывать на новую квартиру или субсидию от государства.

Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain Взрослые в отпуске играют с детьми

Общая и жилая площадь — не одно и то же

Многие путают термины.

Жилая площадь — это только спальни, гостиные и кабинеты.

Общая площадь — включает также кухню, коридор, ванную, туалет и кладовки. Именно от общей площади считается, "хватает" ли вам метров.

Основные нормативы: что, сколько и для кого

Норма предоставления. Используется при распределении муниципального жилья. В регионах — от 15 до 18 кв. м на человека. Повышенные метры положены некоторым категориям — например, людям с хроническими заболеваниями или офицерам МВД.

Учетная норма. Она применяется при постановке на учет для улучшения жилищных условий. Зависит от региона, но не может быть меньше нормы предоставления.

Социальная норма. Учитывается при выдаче субсидий. Для одного — 33 кв. м, для двоих — 42, для троих и более — 18 кв. м на человека.

Санитарная норма. Минимум, допустимый для размещения — 6 кв. м на человека. Применяется, например, при заселении в общежитие.

Особые случаи: кому жилье положено обязательно

Детям-сиротам — отдельная квартира после детдома или армии. Договор — на 5 лет, потом — в собственность.

Переселенцам из аварийных домов — временное жилье с метражом от 6 кв. м на человека.

Военнослужащим — от 18 до 25 кв. м на одного и по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Нормативы в Москве и Петербурге

Москва:

Учетная норма — 10 кв. м.

Норма предоставления — 18 кв. м.

Например, для семьи из трёх — до 62 кв. м.

Санкт-Петербург:

Учетная — от 9 до 15 кв. м.

Норма предоставления — 33 кв. м на одного, 18 кв. м на человека в семье

Что делать, если жилья не хватает

Проверьте общую площадь квартиры (смотрите ЕГРН, договор или свидетельство).

Сравните с нормативами.

Обратитесь в соцзащиту или жилищную инспекцию.

Подайте заявление и документы:

Паспорта, свидетельства о рождении.

Выписка из ЕГРН.

Техпаспорт.

Справки о доходах.

Комиссия проведёт осмотр, составит акт. Если метраж не дотягивает до нормы — вставайте на учет.

Главное в двух словах

Норма — 15-18 кв. м на человека.

Одиноким положено 33 кв. м, семьям — по 18.

Получить жилье или субсидию могут малоимущие, сироты, военные и переселенцы.

Недостаток площади — повод встать на учет.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.



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