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Один документ — и вы в списке на улучшение жилья: что проверяют комиссии

Нормы жилплощади в России: сколько квадратных метров положено на человека по закону
3:18
Недвижимость

Когда в семье появляется ребенок или приходится переезжать из аварийного жилья, знание нормативов площади становится не просто полезным, а необходимым. Ведь от этого зависит, сможете ли вы рассчитывать на новую квартиру или субсидию от государства.

Взрослые в отпуске играют с детьми
Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
Взрослые в отпуске играют с детьми

Общая и жилая площадь — не одно и то же

  • Многие путают термины.
  • Жилая площадь — это только спальни, гостиные и кабинеты.
  • Общая площадь — включает также кухню, коридор, ванную, туалет и кладовки. Именно от общей площади считается, "хватает" ли вам метров.

Основные нормативы: что, сколько и для кого

  • Норма предоставления. Используется при распределении муниципального жилья. В регионах — от 15 до 18 кв. м на человека. Повышенные метры положены некоторым категориям — например, людям с хроническими заболеваниями или офицерам МВД.
  • Учетная норма. Она применяется при постановке на учет для улучшения жилищных условий. Зависит от региона, но не может быть меньше нормы предоставления.
  • Социальная норма. Учитывается при выдаче субсидий. Для одного — 33 кв. м, для двоих — 42, для троих и более — 18 кв. м на человека.
  • Санитарная норма. Минимум, допустимый для размещения — 6 кв. м на человека. Применяется, например, при заселении в общежитие.

Особые случаи: кому жилье положено обязательно

  • Детям-сиротам — отдельная квартира после детдома или армии. Договор — на 5 лет, потом — в собственность.
  • Переселенцам из аварийных домов — временное жилье с метражом от 6 кв. м на человека.
  • Военнослужащим — от 18 до 25 кв. м на одного и по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Нормативы в Москве и Петербурге

Москва:

  • Учетная норма — 10 кв. м.
  • Норма предоставления — 18 кв. м.
  • Например, для семьи из трёх — до 62 кв. м.

Санкт-Петербург:

  • Учетная — от 9 до 15 кв. м.
  • Норма предоставления — 33 кв. м на одного, 18 кв. м на человека в семье

Что делать, если жилья не хватает

  • Проверьте общую площадь квартиры (смотрите ЕГРН, договор или свидетельство).
  • Сравните с нормативами.
  • Обратитесь в соцзащиту или жилищную инспекцию.

Подайте заявление и документы:

  • Паспорта, свидетельства о рождении.
  • Выписка из ЕГРН.
  • Техпаспорт.
  • Справки о доходах.

Комиссия проведёт осмотр, составит акт. Если метраж не дотягивает до нормы — вставайте на учет.

Главное в двух словах

  • Норма — 15-18 кв. м на человека.
  • Одиноким положено 33 кв. м, семьям — по 18.
  • Получить жилье или субсидию могут малоимущие, сироты, военные и переселенцы.
  • Недостаток площади — повод встать на учет.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium - помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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