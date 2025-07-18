Участок достался от бабушки? Вот как его узаконить без проблем

Росреестр объяснил порядок регистрации недвижимости по дачной амнистии

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тысячи россиян живут в домах, которые юридически им не принадлежат. Почему так происходит — и как исправить ситуацию через дачную амнистию?

Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дача

Что такое дачная амнистия

Это не отдельный закон, а серия упрощений в правилах регистрации недвижимости. Без лишней бюрократии можно оформить право собственности на дом и участок, даже если они были построены "по старинке".

Амнистия актуальна для построек на земле, выделенной под ИЖС, садоводство, личное подсобное хозяйство и т. д., а также для земель, полученных до 30 января 2001 года.

Что можно оформить

Жилые и садовые дома (кроме тех, что по ДДУ).

Хозяйственные постройки — от теплиц до бань.

Участки, выделенные под личные нужды.

Регистрация по упрощённой схеме

Чтобы узаконить дом, нужен только технический план. Не потребуется ни уведомление о начале строительства, ни разрешение на ввод в эксплуатацию. Главное — соблюдение условий: здание до 20 м в высоту, не выше трёх этажей и не многоквартирное.

Важно! Если площадь превышает 500 м², потребуется проект и экспертиза.

Где и как оформить

Подать заявление можно в Росреестр, МФЦ или онлайн. Не забудьте:

Документы на землю.

Техплан.

Выписку из похозяйственной книги или иные доказательства владения.

Пошлина — 350 ₽.

А если вы наследник

Можно оформить по амнистии, приложив свидетельство о праве на наследство.

Сроки действия

Сама программа продлена до 1 марта 2031 года. Для СНТ — тоже. После этого незарегистрированное имущество рискует быть признано самостроем и подлежать сносу.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.



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