Унаследовали квартиру? Вот к чему готовиться, прежде чем выставлять на продажу

Порядок оформления квартиры в наследство для последующей продажи — пояснение нотариусов

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Получив недвижимость в наследство, вы сразу становитесь её пользователем. Можете жить, ремонтировать, оплачивать ЖКХ. Но продать — только после оформления права собственности. Это возможно после получения:

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Свидетельства о праве на наследство.

Выписки из ЕГРН — она подтверждает регистрацию в Росреестре.

Оформлением в Росреестре занимается нотариус, но на практике именно от даты регистрации начинается отсчёт "легальности" сделки.

Если квартира в залоге

Наследуете ипотечное жильё - наследуете и кредит. Без согласия банка продать такую квартиру нельзя.

Вступление в наследство: с чего начать

Проверьте, открыто ли наследственное дело. Это можно сделать онлайн на сайте Федеральной нотариальной палаты. Не нашли — инициируйте сами. Для открытия нужны:

Документ о смерти.

Подтверждение родства (если нет завещания).

Адрес последнего проживания умершего.

Не опоздайте

На вступление даётся 6 месяцев. Пропустили срок — придётся идти в суд. Но будьте готовы: к таким делам суды относятся с подозрением — слишком часто бывают махинации.

Деньги: пошлины и налоги

Госпошлина — 0,3% (не более 100 тыс. ₽) для близких наследников, остальные — 0,6% (до 1 млн ₽). Освобождаются несовершеннолетние и проживавшие с умершим.

Само наследство налогом не облагается. Но при продаже недвижимости возможен НДФЛ, если не прошло 3 или 5 лет с момента смерти наследодателя. Резиденты платят 13-15%, нерезиденты — 30%.

"Продать квартиру можно только после регистрации права собственности — без выписки из ЕГРН сделка под угрозой", — отмечают юристы.

Уточнения

Насле́дование - переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).



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