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Красивый вид за окном или постоянный риск — плюсы и минусы верхних этажей

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2:34
Недвижимость

Вы удивитесь, насколько этаж может изменить качество жизни в квартире. И дело не только в виде из окна. Цена, шум, удобство и даже здоровье — всё это зависит от того, насколько высоко вы решитесь забраться.

Чечня Грозный-сити
Фото: my.mail.ru by Салман Д, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чечня Грозный-сити

Первый этаж: удобно и недорого, но есть нюансы

Покупка квартиры на первом этаже — способ сэкономить до 20%: застройщики охотно снижают цены. Не нужен лифт, доставка мебели бесплатна, а участок под окнами можно обустроить по-своему. В случае ЧС — эвакуация быстрая и простая.

Но готовьтесь к минусам:

  • Повышенная влажность — ремонт может потребоваться чаще.
  • Проходимость жильцов — шум, грязь и необходимость шумоизоляции.
  • Риск краж — решётки и сигнализация обязательны.
  • Часто нет балкона.
  • Возможное соседство с кафе, салонами и пунктами выдачи.

Второй этаж: чуть выше — чуть тише

Все плюсы первого этажа сохраняются, а уличный шум уже не так слышен. Но есть нюанс: нижние квартиры могут быть переведены в нежилой фонд. Магазины, салоны и кафе в доме — это шум, запахи и разгрузка в пять утра.

Этажи с 3 по 7: золотая середина

Это идеальный баланс. Здесь нет сырости и чрезмерного шума, над головой — не кафе и не крыша, а жильцы. Лифт пока не критичен, а окна — ещё на уровне комфорта.

Этажи от 8 до 15: выше — чище и тише

С этих этажей открывается живописный вид, слышимость улицы минимальна, проблемы сырости — исключены. Но если лифт сломается, подниматься будет сложно. А если вы боитесь высоты, возможно, такой вариант вам не подойдёт.

Последний этаж: максимум уединения и света

Любите тишину и вид на город? Тогда верхний этаж — ваш выбор. Больше света, меньше соседей, уют и простор.

Но учтите:

  • Протечки с крыши — ваш риск.
  • Сложности с эвакуацией и подъемом мебели.
  • Часто именно верхние этажи стоят дороже из-за "панорамных условий".
  • Некоторые жалуются на головные боли, бессонницу и давление.

Итог

У каждого этажа — свои плюсы и минусы. Если хотите тишину — рассмотрите этажи выше среднего. Нужна экономия — первый или второй. Цените баланс — остановитесь на среднем уровне.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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