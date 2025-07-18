Как законно разорвать сделку купли-продажи без последствий

Может ли покупатель или продавец всё отменить? Да, но есть нюансы.
Можно ли расторгнуть договор? Да, но не просто так. Закон разрешает расторжение только при наличии веских оснований или по обоюдному согласию.
Если обе стороны не имеют претензий друг к другу и добровольно решают аннулировать договор, нужно оформить специальное соглашение. Важно: оно должно быть составлено в той же форме, что и сам договор (если нотариально — то и расторжение через нотариуса).
Расторгнуть договор по желанию одной стороны можно, только если:
Также закон допускает расторжение в связи с жизненными изменениями, если они кардинально влияют на обстоятельства сделки.
Перед судом нужно предложить другой стороне добровольно расторгнуть договор. Если молчит — ждите максимум 30 дней, потом — в суд.
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Пропишите в договоре возможные причины и порядок расторжения. Проверяйте документы, консультируйтесь с экспертами, а при необходимости — обращайтесь к юристам. Самостоятельно разбираться в юридических нюансах рискованно.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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