Как законно разорвать сделку купли-продажи без последствий

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2:09
Недвижимость

Может ли покупатель или продавец всё отменить? Да, но есть нюансы.

Диалог мужчины и женщины
Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диалог мужчины и женщины

Можно ли расторгнуть договор? Да, но не просто так. Закон разрешает расторжение только при наличии веских оснований или по обоюдному согласию.

По соглашению сторон

Если обе стороны не имеют претензий друг к другу и добровольно решают аннулировать договор, нужно оформить специальное соглашение. Важно: оно должно быть составлено в той же форме, что и сам договор (если нотариально — то и расторжение через нотариуса).

В одностороннем порядке — только через суд

Расторгнуть договор по желанию одной стороны можно, только если:

  • Продавец отказывается передать квартиру или скрывает существенные дефекты.
  • Покупатель не заплатил или сильно задерживает оплату.

Также закон допускает расторжение в связи с жизненными изменениями, если они кардинально влияют на обстоятельства сделки.

Перед судом нужно предложить другой стороне добровольно расторгнуть договор. Если молчит — ждите максимум 30 дней, потом — в суд.

А если сделка уже зарегистрирована

  • Можно и после регистрации. Главное — чтобы договор ещё не был полностью исполнен.
  • Если право собственности не перешло — достаточно заявления в Росреестр.
  • Если перешло, но деньги не уплачены — возможно расторжение через соглашение.
  • Если всё исполнено, аннулировать уже нельзя. Только обратная сделка или суд.

Ипотека? Обратитесь в Домклик

Если в сделке участвует ипотека, поможет персональный менеджер в Домклик — через чат или звонок в личном кабинете.

Сколько займёт расторжение

  • Соглашение — 3-4 недели.
  • Суд — от 4 месяцев. Если будут апелляции — ещё дольше.

Как себя защитить

Пропишите в договоре возможные причины и порядок расторжения. Проверяйте документы, консультируйтесь с экспертами, а при необходимости — обращайтесь к юристам. Самостоятельно разбираться в юридических нюансах рискованно.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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