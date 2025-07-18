Новые правила: как сэкономить на налоге при продаже жилья

С 2025 года правила игры при продаже жилья меняются: теперь налог считают по прогрессивной шкале. Больше продал — больше заплатишь. Но есть множество ситуаций, когда платить вовсе не нужно. Разбираемся, когда налог с продажи недвижимости не грозит, а когда он станет ощутимым.
Налог с доходов от продажи квартиры, дома, дачи или земли платят физлица, если владеют имуществом меньше минимального срока — 3 или 5 лет. Срок зависит от обстоятельств получения жилья и типа недвижимости.
Платить не нужно, если:
Срок, после которого налог платить не нужно:
3 года, если жильё:
Семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налога независимо от срока владения, при соблюдении ряда условий.
Дата отсчёта — момент регистрации права собственности. Есть нюансы:
Ставки такие:
Если квартира продана за 5 млн, а куплена за 4 млн, налог считается с разницы: 1 млн. Это и есть прибыль, а не вся сумма сделки.
Вычет в 1 млн рублей: налог считается не с полной суммы, а с остатка после вычета.
Учет расходов на покупку: можно применить разницу между ценой покупки и продажи.
Налог с 70% кадастровой стоимости: если продали дешевле, чем купили, но цена ниже 70% кадастра, налог всё равно будет.
Кадастровая стоимость — 4 млн. Продали за 2,5 млн. Это меньше 70%, поэтому налог считают с 2,8 млн (70% от кадастра). 13% = 364 тыс.
Если квартира — ваш единственный объект жилья и вы владеете ей больше 3 лет, налог не платится. Даже если до сделки вы купили другую квартиру — главное, чтобы это было не более чем за 90 дней до продажи.
Не платят налог, если:
Налог — 30%, без вычетов. Но если жильё в собственности более 3 или 5 лет — платить не нужно.
Форма 3-НДФЛ подаётся до 30 апреля следующего года. Уплата — до 15 июля. Подать можно онлайн через личный кабинет ФНС.
Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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