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Всего два ингредиента могут вернуть вашей индукционной плите первозданный блеск — без химии

Чистка индукционной плиты: советы по удалению пятен с помощью соли и лимона
3:56
Недвижимость

Индукционная плита — это современное и удобное устройство для готовки, но её чистка может быть сложной задачей, если не знать, как правильно обращаться с поверхностью. Вместо дорогостоящих химикатов и сложных инструментов, есть простой и доступный способ вернуть блеск вашей плите, используя всего два ингредиента. Узнайте, как легко и быстро сделать свою плиту как новую!

Чистка индукционной плиты лимоном и солью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка индукционной плиты лимоном и солью

Всё, что нужно: соль и лимон

Для чистки индукционной плиты вам понадобятся всего два ингредиента: поваренная соль и половинка лимона. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для поверхности.

Как очистить плиту

  • Посыпьте плиту солью: небольшим количеством поваренной соли посыпьте загрязнённые участки варочной панели.
  • Выжмите сок лимона: используйте половину лимона, чтобы выжать сок прямо на соль. Это активирует растворение жировых пятен и пригоревших остатков пищи.
  • Протрите мякотью лимона: пройдитесь по загрязнённым участкам плиты мякотью лимона, втирая смесь в поверхность.
  • Потрите и отполируйте: после этого используйте салфетку из микрофибры или бумажное полотенце, чтобы удалить остатки смеси и очистить плиту. Поверхность станет чистой и блестящей.

Этот метод не только удаляет загрязнения с плиты, но и может быть использован для чистки крана в раковине. Лимон и соль — отличные натуральные средства для борьбы с жирами и пятнами.

Чего не стоит делать при чистке индукционной плиты

Поверхность индукционной плиты очень чувствительна, и важно соблюдать осторожность при её чистке. Вот несколько вещей, которые никогда не следует делать:

  • Не используйте грубые мочалки и металлические щётки: это может повредить поверхность.
  • Не применяйте едкие химикаты или отбеливатели: эти вещества могут оставить следы и повредить плиту.
  • Не используйте абразивные вещества: лучше всего использовать мягкие средства и салфетки.

Для чистки идеально подойдут салфетки из микрофибры, мягкие чистящие средства для стёкол или скребки, предназначенные специально для индукционных панелей.

Для стойких загрязнений: сода и влажное полотенце

Если после обычной чистки на плите остались стойкие загрязнения, не отчаивайтесь! Примените этот метод:

  • Посыпьте загрязнённый участок содой: это поможет снять даже самые застарелые пятна.
  • Покройте влажным полотенцем: накройте соду влажным бумажным полотенцем и оставьте его на 15 минут.
  • Протрите поверхность: после этого просто вытрите плиту, и она будет как новая.

Сила зубной пасты против царапин

Если на поверхности плиты остались царапины, не переживайте. Зубная паста может стать отличным средством для полировки:

  • Нанесите зубную пасту на ткань: используйте белую пасту (желательно без геля) и нанесите её на мягкую ткань.
  • Полируйте царапины: аккуратно растирайте пасту на царапинах круговыми движениями в течение одной-двух минут.
  • Промойте и вытрите: после этого протрите плиту влажной тканью, а затем сухой, чтобы поверхность стала блестящей.

Как избавиться от пятен от воды

Для пятен от жёсткой воды используйте дистиллированную воду. Смочите ею тряпку, протрите пятна и вытрите насухо. Это простое решение помогает избавиться от минеральных отложений без повреждения поверхности.

Теперь вы знаете, как легко и быстро вернуть вашей индукционной плите былое сияние с помощью доступных и безопасных методов. Достаточно двух простых ингредиентов, чтобы поддерживать вашу плиту в идеальном состоянии!

Уточнения

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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