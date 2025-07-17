Домашние вампиры уюта: кто съедает ваше пространство и нервы

Некоторые вещи в интерьере не просто захламляют пространство, но и крадут вашу энергию, настроение и даже здоровье. Мы собрали восемь предметов, от которых стоит избавиться без сожалений.
Фото: https://decoriety.com
Декор минимализма
Треснувшая и сколотая посуда Кружки с отбитыми краями, треснувшие тарелки — кажется, что это мелочь. Но именно они создают ощущение неухоженности и даже притягивают негатив, уверяют психологи.
Сувениры и подарки "для галочки" Вазы, рамки, безделушки, которые вам подарили "на всякий случай" или остались с прошлых праздников. Если предмет не вызывает радости, он не нужен в вашем доме.
Старая косметика и бытовая химия Проверяйте срок годности не только продуктов, но и кремов, шампуней, порошков. Просроченные средства могут вызывать аллергию и раздражение кожи.
Одежда, которую вы не носите Если вещь лежит в шкафу больше года, шанс, что вы её наденете, стремится к нулю. Освободите место для того, что вам действительно нужно.
Поломанная техника и приборы Сломанный фен, тостер или пылесос, который вы "обязательно когда-нибудь почините", — это просто хлам. Они занимают место и собирают пыль.
Бельё и полотенца, ставшие ненужными Пожелтевшие простыни, застиранные полотенца, порванное бельё - всё это делает дом неуютным. Лучше заменить их или использовать как ветошь.
Старая обувь и аксессуары Туфли, которые натирают, сумки с треснувшими ручками, сломанные зонты — они только захламляют пространство. Пора отпустить их.
Морально устаревшие предметы интерьера Порванные ковры, облезлые шторы, старомодные чехлы — такие вещи создают атмосферу запустения. Освежите интерьер, избавившись от них.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.