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Домашние вампиры уюта: кто съедает ваше пространство и нервы

Список вещей, которые портят атмосферу дома — рекомендации специалистов по интерьеру
1:56
Недвижимость

Некоторые вещи в интерьере не просто захламляют пространство, но и крадут вашу энергию, настроение и даже здоровье. Мы собрали восемь предметов, от которых стоит избавиться без сожалений.

Декор минимализма
Фото: https://decoriety.com
Декор минимализма
  1. Треснувшая и сколотая посуда
    Кружки с отбитыми краями, треснувшие тарелки — кажется, что это мелочь. Но именно они создают ощущение неухоженности и даже притягивают негатив, уверяют психологи.
  2. Сувениры и подарки "для галочки"
    Вазы, рамки, безделушки, которые вам подарили "на всякий случай" или остались с прошлых праздников. Если предмет не вызывает радости, он не нужен в вашем доме.
  3. Старая косметика и бытовая химия
    Проверяйте срок годности не только продуктов, но и кремов, шампуней, порошков. Просроченные средства могут вызывать аллергию и раздражение кожи.
  4. Одежда, которую вы не носите
    Если вещь лежит в шкафу больше года, шанс, что вы её наденете, стремится к нулю. Освободите место для того, что вам действительно нужно.
  5. Поломанная техника и приборы
    Сломанный фен, тостер или пылесос, который вы "обязательно когда-нибудь почините", — это просто хлам. Они занимают место и собирают пыль.
  6. Бельё и полотенца, ставшие ненужными
    Пожелтевшие простыни, застиранные полотенца, порванное бельё - всё это делает дом неуютным. Лучше заменить их или использовать как ветошь.
  7. Старая обувь и аксессуары
    Туфли, которые натирают, сумки с треснувшими ручками, сломанные зонты — они только захламляют пространство. Пора отпустить их.
  8. Морально устаревшие предметы интерьера
    Порванные ковры, облезлые шторы, старомодные чехлы — такие вещи создают атмосферу запустения. Освежите интерьер, избавившись от них.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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