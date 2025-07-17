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Чёрные мухи ведут охоту: лето превращается в полосу препятствий

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2:11
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Что если твой идеальный летний отдых на природе вдруг превращается в битву с чёрными мухами? Эти маленькие назойливые насекомые могут в считаные минуты испортить любой пикник, поход или даже спокойную прогулку во дворе. Однако есть способы сделать встречу с ними менее драматичной — и для этого не обязательно покупать целый арсенал химии.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Почему чёрные мухи кусают именно тебя

Самое удивительное, что чёрные мухи не выбирают жертву случайно. Их привлекают запах пота, движения и даже цвета одежды. Чем активнее ты двигаешься и чем ярче твоя одежда, тем больше шансов стать мишенью.

Проверенные лайфхаки для защиты

  • Правильная одежда
    Плотные ткани, длинные рукава и штаны, а также светлые оттенки одежды снижают риск укусов. Чёрные мухи особенно любят тёмные и яркие цвета.
  • Движение воздуха
    Обычный вентилятор на веранде или переносной вариант в походе реально спасают: мухи не переносят сквозняк.
  • Эфирные масла
    Натуральные запахи лаванды, цитронеллы или эвкалипта отпугивают насекомых. Смешай масло с водой и нанеси на открытую кожу или одежду.
  • Избегай влажных мест
    После дождя или около водоёмов мух становится особенно много. Планируй прогулки в более сухую и жаркую часть дня.

Что делать, если укусили

Сразу приложи к месту укуса лёд и нанеси успокаивающий гель с алоэ вера или каламином. Не чеши ранку — иначе зуд станет только сильнее.

Самый необычный способ — уксус

Некоторые дачники используют уксус для отпугивания мух: достаточно сбрызнуть ноги и руки слабым раствором. Запах быстро улетучивается, а результат ощущается мгновенно.

Стоит ли покупать фумигаторы

Для тех, кто живёт рядом с болотами или водоёмами, можно рассмотреть покупку специальных уличных ламп и фумигаторов. Однако в большинстве случаев помогут простые бытовые лайфхаки.

Уточнения

муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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