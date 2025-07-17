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Падающие стены и бегство мэров — хроники города, где асфальт дрожит

В Междуреченске обрушились фрагменты фасада дома на улице Чехова
2:14
Недвижимость

В Междуреченске, известном своим бурным городским ритмом и частыми коммунальными проблемами, снова неспокойно. 17 июля местные жители с утра заметили, что с фасада дома №3 на улице Чехова обрушились куски отделки прямо на пешеходную дорожку. В соцсетях мгновенно появились фотографии, где на фоне ярко-жёлтой стены зияет серая "проплешина" из голого бетона, а на асфальте разбросаны обломки.

Сталинский дом со шпилем в Никополе
Фото: commons.wikimedia.org by OlegGDVAK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сталинский дом со шпилем в Никополе

История города, в котором перемены не приносят спокойствия

Междуреченск уже не первый раз оказывается в центре внимания. Ранее сюда приезжал Губернатор Кузбасса после многочисленных жалоб жителей на состояние дорог и городского хозяйства. Визит чиновника не улучшил ситуацию: спустя короткое время мэр города Сергей Перепилищенко покинул пост, а его место занял Павел Камбалин.

Впрочем, перемены руководства не стали для горожан спасением от бытовых неприятностей. Буквально недавно люди жаловались на ямы на дорогах, теперь же испытали на себе опасность, исходящую уже от домов.

Реакция администрации и уборка

О случившемся быстро сообщили городские службы. Администрация Междуреченска дала официальный комментарий журналистам: начнётся срочная проверка состояния фасада, а последствия инцидента — уборку обломков — уже организовали. По словам очевидцев, дворник работал на месте сразу после появления сообщений в соцсетях, оперативно очищая тротуар.

Мнение жителей и городской фон

Местные отмечают, что падение элементов фасада стало ещё одним штрихом к общей картине проблем города:

"Обломки разлетелись по всей пешеходной зоне, пройти было опасно", — рассказывают жители в соцсетях.

Междуреченск становится своеобразным символом перемен без результата: коммунальные аварии сменяют кадровые перестановки, но на качестве жизни горожан это отражается мало. Теперь горожанам остаётся надеяться, что после проверки подобных происшествий станет меньше, сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Фаса́д (фр. façade — передний, лицевая сторона здания) — наружная лицевая сторона здания.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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