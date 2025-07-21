Пятиминутная подготовка, которая спасает в час X: что делать, если мобильный интернет отключат именно вам

Мобильный интернет всё чаще отключают: 4 шага, чтобы оставаться на связи – советы эксперта

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Генеральный директор студии digital-разработки AppFox Вячеслав Богаткин призвал россиян заранее подготовиться к возможным отключениям мобильного интернета, которые в последнее время стали более частыми.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка сидит в телефоне

Что делать до отключения: советы на случай ЧС

В качестве мер безопасности он рекомендовал установить оффлайн-карты (например, 2ГИС или Яндекс Карты), загрузить важные документы, билеты и инструкции, а также записать контактные данные в телефонную книгу или блокнот.

Как действовать после восстановления связи

После окончания отключения интернета Богаткин советует перезагрузить устройство для быстрого восстановления соединения. Он также рекомендует следить за рассылками мобильных операторов и подписаться на уведомления, если это возможно. Эксперт советует узнать о наличии точек доступа к проводному интернету в ближайших кафе, торговых центрах, коворкингах, библиотеках и других общественных местах.

Проблема нарастает: статистика и меры на федеральном уровне

По словам Богаткина, за последние три месяца количество случаев отключения мобильного интернета в российских регионах значительно возросло — с 69 в мае до 655 в июне. На федеральном уровне обсуждается возможность систематизации этого процесса. Минцифры рассматривает создание единого уполномоченного органа и введение регламентов для отключений, что может повысить прозрачность и защиту интересов граждан. Некоторые операторы уже рассылают SMS-уведомления о предстоящих отключениях, хотя это пока не стало массовой практикой, уточняет Газета. Ru.

Не паникуйте, а готовьтесь: главное — уверенность

"Отключения мобильного интернета — вынужденная мера безопасности. Важно, чтобы граждане были готовы и чувствовали себя уверенно даже в непредвиденных ситуациях", — заключил Богаткин.

Уточнения

Мобильный интернет — технология для подключения к сети Интернет практически из любого места.



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