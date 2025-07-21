Падение на 48%: что убивает рынок новостроек в Москве

Рынок новостроек Москвы: падение продаж квартир в июне 2025 года

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июне 2025 года в Москве значительно снизилось количество сделок по покупке новых квартир. По данным пресс-службы Level Group, продажи квартир комфорт-класса упали на 48%, а бизнес-класса — на 37% по сравнению с июнем 2024 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

При этом доля неипотечных сделок увеличилась в обоих сегментах: в комфорт-классе на 15 процентных пунктов, а в бизнес-классе — на 31 процентный пункт. Рост числа неипотечных сделок обусловлен популярностью рассрочки, которая стала более востребованной после отмены ипотеки с господдержкой и ужесточения условий по семейной ипотеке.

Несмотря на снижение общего числа сделок, ипотека по-прежнему занимает доминирующую позицию. В сегменте комфорт-класса доля ипотечных сделок в июне составила 69%, что на 6 процентных пунктов больше, чем в мае. В бизнес-классе этот показатель вырос с 38% до 42% за тот же период, сообщает Газета.Ru.

По итогам первого полугодия 2025 года наблюдается аналогичная динамика: в комфорт-классе количество сделок сократилось на 14% в квадратных метрах, а в бизнес-классе — на 17%. При этом средняя площадь сделок в комфорт-классе осталась практически неизменной и составила 42,7 кв. м, а в бизнес-классе уменьшилась на 2%, до 56,8 кв. м.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.



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