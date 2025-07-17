Настоящая напасть на ваш сад: как маленькие красные жучки создают шум в саду и дома

Герои или вредители: божьи коровки и их влияние на ваш сад в 2025 году

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Если вы в последние недели заметили, что ваш сад, балкон или пикник атакуют десятки маленьких красных жучков с чёрными точками — вы не одни. По всей Великобритании в 2025 году наблюдается настоящий всплеск численности божьих коровок. Их так много, что они даже прервали матч по крикету на "Лордс", а одна особенно назойливая особь залетела прямо в рот журналисту во время обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Божья коровка

Что стало причиной нашествия?

По словам профессора Хелен Рой из Британского центра экологии и гидрологии, благоприятная зима и обилие тли — любимой еды божьих коровок — создали идеальные условия для взрывного роста популяции.

"Большое количество тли и тёплая погода позволили новому поколению божьих коровок процветать и быстро завершить свой жизненный цикл", — говорит профессор Рой.

Засушливая весна, за которой последовали влажные летние недели, ускорили размножение. Всё это создало идеальные условия для "бэби-бума" в мире насекомых.

Опасны ли божьи коровки?

Несмотря на легенды о "ядовитых жёлтых божьих коровках", эти жуки абсолютно безопасны для людей и домашних животных. Они не жалят, не кусаются и не переносят инфекции.

Более того — они настоящие герои для садоводов, потому что ежедневно уничтожают десятки вредных насекомых.

Однако стоит знать, что среди жучков могут быть представители инвазивного вида — божья коровка-арлекин. Они часто сбиваются в большие группы и могут появляться в домах или на садовой мебели.

Иногда эти жуки выделяют желтоватую жидкость с необычным запахом, которая может оставить след на одежде — это защитная реакция, неопасная, но неприятная.

"К сожалению, божьи коровки-арлекины особенно прожорливы… и могут вытеснять местные виды, например, двухточечную божью коровку", — отмечает профессор Рой.

Как помочь природе

Вместо того чтобы смахивать этих жуков или пугаться их количества, лучше позволить им выполнять свою работу. Они помогают саду быть здоровым, а их присутствие — признак хорошей экосистемы.

Профессор Рой рекомендует:

Оставлять немного тли в саду;

Ставить неглубокие ёмкости с водой и камнями;

Не косить участки с дикой растительностью в конце сезона — это будет хорошим местом для зимовки.

Если жук залетел в дом — просто аккуратно перенесите его на улицу.

Уточнения

Бо́жьи коро́вки или кокцинелли́ды (лат. Coccinellidae), — семейство жуков. Тело выпуклое, округлое или овальное. Хорошо заметны благодаря яркой «предостерегающей» окраске, представленной разными комбинациями красного, жёлтого, белого и чёрного цвета. Распространены практически по всему земному шару, за исключением Антарктиды и зон с многолетней мерзлотой.



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