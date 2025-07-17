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Фритюрница выходит из тени: скрытые ловушки хрустящей жизни

Фритюрница: эффективные способы удаления жира и запаха
1:54
Недвижимость

В современной кухне сложно найти более коварный прибор, чем фритюрница. С виду она — надежный помощник для любителей хрустящих деликатесов, но за блестящим корпусом скрывается ежедневный квест по борьбе с жиром и запахом.

Аэрофритюрница
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Аэрофритюрница

Тайная жизнь любимого гаджета

Каждое использование оставляет на внутренних стенках, корзине и фильтрах фритюрницы не только воспоминания о вкусном ужине, но и слои жира, крошек и влажного конденсата. Все это не только влияет на аромат новых блюд, но и может сократить срок службы вашей техники.

Чем дольше вы откладываете уборку, тем сложнее вернуть фритюрнице прежний вид — жир и остатки пищи затвердевают, превращая простую процедуру в настоящую битву. И даже если у вас модель с элементами, которые можно мыть в посудомоечной машине, большинство частей требует бережной ручной чистки.

Ритуал идеальной чистоты

В отличие от микроволновки или тостера, фритюрница требует особого подхода:

  • После каждого использования разбирайте прибор, чтобы очистить все доступные детали.
  • Замачивайте корзину и внутренние элементы в теплой воде с мягким моющим средством.
  • Используйте мягкие губки, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
  • Не забывайте про внешний корпус и вентиляционные отверстия — там тоже скапливается грязь.

Эксперты советуют: чтобы облегчить уход, кладите бумажные полотенца на дно фритюрницы, убирайте остатки пищи сразу после остывания и избегайте излишне жирных продуктов без дополнительной защиты.

Стоит ли хлопот

Фритюрница действительно способна стать вашим союзником на кухне, если уделять ей чуть больше внимания. Всего несколько дополнительных минут — и прибор продолжит радовать вас, как в день покупки.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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