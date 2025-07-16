В Финляндии официально запрещена покупка недвижимости для граждан России и Белоруссии

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянене рассказал о новом законе. В стране действует запрет на покупку недвижимости для россиян и белорусов.
Закон направлен на укрепление безопасности государства, по словам чиновника.
Теперь лица и организации, подпадающие под полный запрет, больше не смогут покупать недвижимость в Финляндии. Запрет будет распространятся на граждан тех государств, которые, по данным парламентариев, представляют угрозу национальной безопасности Суоми, пишет KP. RU.
А люди не с двойным гражданством и иностранцы должны будут получать специальное разрешение на приобретение недвижимости.
Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
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