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В Финляндии официально запрещена покупка недвижимости для граждан России и Белоруссии

Финам запретили продавать жилье русским и белорусам: новый закон
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Недвижимость

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянене рассказал о новом законе. В стране действует запрет на покупку недвижимости для россиян и белорусов.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Закон направлен на укрепление безопасности государства, по словам чиновника.

Теперь лица и организации, подпадающие под полный запрет, больше не смогут покупать недвижимость в Финляндии. Запрет будет распространятся на граждан тех государств, которые, по данным парламентариев, представляют угрозу национальной безопасности Суоми, пишет KP. RU.

А люди не с двойным гражданством и иностранцы должны будут получать специальное разрешение на приобретение недвижимости.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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