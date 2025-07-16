В Финляндии официально запрещена покупка недвижимости для граждан России и Белоруссии

Финам запретили продавать жилье русским и белорусам: новый закон

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянене рассказал о новом законе. В стране действует запрет на покупку недвижимости для россиян и белорусов.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Закон направлен на укрепление безопасности государства, по словам чиновника.

Теперь лица и организации, подпадающие под полный запрет, больше не смогут покупать недвижимость в Финляндии. Запрет будет распространятся на граждан тех государств, которые, по данным парламентариев, представляют угрозу национальной безопасности Суоми, пишет KP. RU.

А люди не с двойным гражданством и иностранцы должны будут получать специальное разрешение на приобретение недвижимости.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



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