Два санузла – двойной комфорт: планировка, меняющая судьбы

Вместо простого уголка — стильная и функциональная зона! В небольшом туалете приходится бороться за каждый сантиметр, но именно здесь можно раскрыть фантазию: в отдельном санузле больше свободы выбора отделки и цветов, ведь нет риска постоянных брызг и высокой влажности, как в ванной.
Главный плюс раздельного санузла — никакой очереди по утрам. Удобно, когда унитаз и умывальник вынесены в отдельное помещение, особенно если в семье несколько человек. В небольшом туалете важно компактно разместить не только унитаз, но и раковину, а иногда даже водонагреватель и системы хранения.
Даже если площадь — всего 1,5-2 м², можно добиться ощущения простора с помощью грамотного выбора отделки и мебели. Кстати, отдельный туалет часто встречается в панельных домах и сталинках, а в новых квартирах встречается как гостевой или дополнительный санузел.
"Упрощённый вариант без встроенных шкафов. Туалет всё равно остаётся очень функциональным за счёт небольшой раковины."
В раздельном санузле можно экспериментировать — нет риска, что влажность испортит материалы. Это открывает выбор: от ярких акцентных панелей и необычных обоев до экономичной отделки. Для пола и стен подойдут не только плитка, но и качественная краска, панели, обои.
Гостевой санузел — отличная площадка для экспериментов. Эффект достигается с помощью необычного освещения, зеркал, декоративных панелей или даже смелых оттенков. Темные цвета, глянцевые поверхности, нестандартные формы — всё, что удивляет и надолго запоминается.
"Темные оттенки или даже черный цвет в сочетании с акцентным освещением создают обволакивающий эффект, как в уборных дорогих ресторанов."
Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).
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