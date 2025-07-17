Два санузла – двойной комфорт: планировка, меняющая судьбы

Варианты отделки и мебели для небольшого туалета: советы по выбору

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вместо простого уголка — стильная и функциональная зона! В небольшом туалете приходится бороться за каждый сантиметр, но именно здесь можно раскрыть фантазию: в отдельном санузле больше свободы выбора отделки и цветов, ведь нет риска постоянных брызг и высокой влажности, как в ванной.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Особенности маленького туалета

Главный плюс раздельного санузла — никакой очереди по утрам. Удобно, когда унитаз и умывальник вынесены в отдельное помещение, особенно если в семье несколько человек. В небольшом туалете важно компактно разместить не только унитаз, но и раковину, а иногда даже водонагреватель и системы хранения.

Даже если площадь — всего 1,5-2 м², можно добиться ощущения простора с помощью грамотного выбора отделки и мебели. Кстати, отдельный туалет часто встречается в панельных домах и сталинках, а в новых квартирах встречается как гостевой или дополнительный санузел.

Основные виды раздельных туалетов

Основной туалет — распространён в старых домах для удобства большой семьи.

Гостевой туалет — чаще располагается у входа, выделяется смелым дизайном и нарядным оформлением, ведь должен произвести впечатление на гостей. Хозяева редко им пользуются, поэтому яркие цвета и необычные решения не надоедают.

Второй туалет — часто используют для гостей, хранения бытовой химии или даже как дополнительный хозблок.

Туалет-постирочная — совмещён с прачечной, но требует особых условий: например, объединения с частью коридора или гардеробной, ведь "санузел — это мокрая зона" и расширить его можно только за счёт нежилых помещений.

"Упрощённый вариант без встроенных шкафов. Туалет всё равно остаётся очень функциональным за счёт небольшой раковины."

Цвета и отделка

В раздельном санузле можно экспериментировать — нет риска, что влажность испортит материалы. Это открывает выбор: от ярких акцентных панелей и необычных обоев до экономичной отделки. Для пола и стен подойдут не только плитка, но и качественная краска, панели, обои.

Впечатляющий декор

Гостевой санузел — отличная площадка для экспериментов. Эффект достигается с помощью необычного освещения, зеркал, декоративных панелей или даже смелых оттенков. Темные цвета, глянцевые поверхности, нестандартные формы — всё, что удивляет и надолго запоминается.

"Темные оттенки или даже черный цвет в сочетании с акцентным освещением создают обволакивающий эффект, как в уборных дорогих ресторанов."

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.