Удлинитель против розетки: битва за комфорт, которую вы проиграете

Выбор розеток для умного дома: что учитывать при планировании электрики

2:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый, кто делал ремонт, сталкивался с ситуацией: розеток не хватает или они не там, где нужно. Часто вспоминают о них, когда все уже готово. В итоге пользуются удлинителями — а это неудобно, некрасиво и иногда опасно. Как не попасть в эту ловушку? Вот главные зоны, где стоит заранее заложить розетки и выводы электрокабеля.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розетка с вилкой

Ключевые места для розеток

1. Для роутера и умных устройств

В квартире розетку под интернет лучше ставить у входа, ближе к потолку — там часто заводят оптоволокно. В доме роутер размещают так, чтобы сигнал был во всех комнатах и на участке. Если одного мало — предусмотрите розетки для ретрансляторов. Для умного дома — не забудьте питание для колонки, датчиков, управляющих блоков.

2. Кухня

Вытяжка: розетка над шкафами.

Измельчитель отходов: под раковиной, влагозащищённая (IP44).

Духовой шкаф и микроволновка: сзади пенала, для мощных духовок — кабель 4 мм².

Сенсорное ведро и фильтр воды: спрячьте розетки под мойкой.

3. Гостиная и спальня

Телевизор или проектор: розетка за креплением, чтобы не тянуть провода по полу.

Под ёлку и гирлянды: тройная розетка в месте установки дерева, отдельная — на подоконнике для иллюминации.

4. Ванная и санузел

Розетки рядом с раковиной (на 60-100 см) для фена, бритвы, ирригатора — только с защитой от влаги (IP44) и УЗО в щитке.

Для бойлера, полотенцесушителя, стиралки — продумайте питание заранее.

5. Прихожая

Зарядка для робота-пылесоса и сушилка для обуви часто ставятся здесь.

Не забудьте про питание для ручного пылесоса и мелких гаджетов.

6. Хозяйственные и уличные нужды

Для тренажёров, станков, инструмента — отдельные точки в кладовой, мастерской, на веранде.

Для бризера, кондиционера, электрокарниза — учитывайте особенности монтажа (под потолком или в нише).

Уличные розетки для газонокосилки, насоса, гирлянд.

Важно помнить

Используйте кабель сечением 2,5 мм² для большинства бытовых приборов, для особо мощных — 4 мм².

В частном доме полезно предусмотреть розетки для технических помещений, насосов, фильтров.

Планируйте розетки заранее — это избавит от головной боли и удлинителей!

Уточнения

Штепсельная розетка — часть соединителя к которому подводится электрическая энергия от источника.



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