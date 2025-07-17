Удлинитель против розетки: битва за комфорт, которую вы проиграете

Каждый, кто делал ремонт, сталкивался с ситуацией: розеток не хватает или они не там, где нужно. Часто вспоминают о них, когда все уже готово. В итоге пользуются удлинителями — а это неудобно, некрасиво и иногда опасно. Как не попасть в эту ловушку? Вот главные зоны, где стоит заранее заложить розетки и выводы электрокабеля.
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Розетка с вилкой
Ключевые места для розеток
1. Для роутера и умных устройств
В квартире розетку под интернет лучше ставить у входа, ближе к потолку — там часто заводят оптоволокно. В доме роутер размещают так, чтобы сигнал был во всех комнатах и на участке. Если одного мало — предусмотрите розетки для ретрансляторов. Для умного дома — не забудьте питание для колонки, датчиков, управляющих блоков.
2. Кухня
Вытяжка: розетка над шкафами.
Измельчитель отходов: под раковиной, влагозащищённая (IP44).
Духовой шкаф и микроволновка: сзади пенала, для мощных духовок — кабель 4 мм².
Сенсорное ведро и фильтр воды: спрячьте розетки под мойкой.
3. Гостиная и спальня
Телевизор или проектор: розетка за креплением, чтобы не тянуть провода по полу.
Под ёлку и гирлянды: тройная розетка в месте установки дерева, отдельная — на подоконнике для иллюминации.
4. Ванная и санузел
Розетки рядом с раковиной (на 60-100 см) для фена, бритвы, ирригатора — только с защитой от влаги (IP44) и УЗО в щитке.
Для бойлера, полотенцесушителя, стиралки — продумайте питание заранее.
5. Прихожая
Зарядка для робота-пылесоса и сушилка для обуви часто ставятся здесь.
Не забудьте про питание для ручного пылесоса и мелких гаджетов.
6. Хозяйственные и уличные нужды
Для тренажёров, станков, инструмента — отдельные точки в кладовой, мастерской, на веранде.
Для бризера, кондиционера, электрокарниза — учитывайте особенности монтажа (под потолком или в нише).
Уличные розетки для газонокосилки, насоса, гирлянд.
Важно помнить
Используйте кабель сечением 2,5 мм² для большинства бытовых приборов, для особо мощных — 4 мм².
В частном доме полезно предусмотреть розетки для технических помещений, насосов, фильтров.
Планируйте розетки заранее — это избавит от головной боли и удлинителей!