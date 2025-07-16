Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы
Выпуск кутума в Каспий: почему это нужно для экосистемы региона
Механики связывают увод автомобиля в сторону с неисправностью подвески
Юный талант 2009 года перешёл в Рому
Эстебан Родригес победил нокаутом за 3 секунды на турнире BKFC
Исследование в Пантанале: ягуары выжили и даже размножились после мощного пожара
Посещаемость казино в России выросла на 1,7% в первом полугодии 2025 года — АИРИС
Первый магазин с ИИ: в Москве начали продавать роботов
Метод против ос: огурец и фольга

Люстра на грани — один неверный шаг, и блеск исчезнет навсегда

Уход за хрустальной люстрой: рекомендации по поддержанию блеска
2:12
Недвижимость

Впечатляющий блеск хрустальной люстры способен преобразить любую комнату, создав атмосферу роскоши и света. Однако поддерживать этот эффект непросто: хрусталь требует особого отношения, терпения и аккуратности. К счастью, если подойти к процессу с умом, можно вернуть люстре первозданную красоту без особых сложностей.

Хрустальная люстра
Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хрустальная люстра

Подготовка: что важно учесть

Перед началом уборки соберите всё необходимое:

  • простыня или одеяло для пола;
  • пластиковая плёнка для мебели;
  • хлопковые или латексные перчатки;
  • устойчивая лестница;
  • щётка с мягкой щетиной или электростатическая тряпка;
  • распылитель с раствором дистиллированной воды и спирта или уксуса (1:1);
  • салфетки из микрофибры без ворса.

Очень важно — безопасность. Люстры часто располагаются на высоте, поэтому лестница должна быть надёжной. Также позаботьтесь о помощнике: вместе работать безопаснее.

Отключение электричества — обязательный шаг

Перед чисткой всегда выключайте электричество через щиток. Далее закройте лампочки и электрические контакты пищевой плёнкой или пакетами, чтобы случайно не намочить их во время уборки.

Быстрая сухая чистка — регулярный уход

Для планового ухода подойдут щётка или тряпка — снимайте пыль, надев перчатки, чтобы не оставлять следов. Если требуется более тщательная уборка, возьмите микрофибровую ткань, слегка смочите её в подготовленном растворе и аккуратно протрите кристаллы вертикальными движениями. Главное — не крутите и не раскачивайте люстру.

Глубокая чистка с разборкой

В случае сильных загрязнений имеет смысл разобрать отдельные детали люстры для замачивания и чистки. Но даже при сборке на месте большинство загрязнений можно удалить аккуратно, если не торопиться и соблюдать осторожность.

Латунные детали: деликатный подход

Латунные элементы требуют особого ухода: используйте только мягкие салфетки и специальные средства для латуни, чтобы избежать потускнения и царапин.

Уточнения

Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Наука и техника
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Популярное
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх

Медведь не охотится на людей, но может напасть, если почувствует угрозу. Что делать при встрече с хищником и как избежать опасности — пошаговая инструкция.

Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы
Выпуск кутума в Каспий: почему это нужно для экосистемы региона
Механики связывают увод автомобиля в сторону с неисправностью подвески
Юный талант 2009 года перешёл в Рому
Эстебан Родригес победил нокаутом за 3 секунды на турнире BKFC
Исследование в Пантанале: ягуары выжили и даже размножились после мощного пожара
Посещаемость казино в России выросла на 1,7% в первом полугодии 2025 года — АИРИС
Первый магазин с ИИ: в Москве начали продавать роботов
Метод против ос: огурец и фольга
Какао — напиток здоровья: 3 причины, почему его стоит пить каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.