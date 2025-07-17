Пар и лимон — тайный дуэт, который стер следы тысяч ужинов

Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда кажется, что ваша духовка стала музеем запечённого жира, не спешите хвататься за агрессивную химию! На кухне уже есть всё, чтобы вернуть технике чистоту и блеск — причём безопасно для здоровья и окружающей среды.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Натуральные средства: просто, доступно и эффективно

Чистить бытовую технику натуральными средствами — не только модный тренд, но и разумный шаг для тех, кто заботится о качестве еды и экологии. Именно поэтому для духовки чаще всего используют простые ингредиенты, которые найдутся на любой кухне.

Пищевая сода: универсальный солдат в борьбе с грязью

Бикарбонат натрия не только устраняет неприятные запахи, но и отлично очищает поверхности. Для свежих загрязнений достаточно пройтись по стенкам духовки губкой с содовым раствором. Если же жировые отложения устоялись, смешайте соду с водой до состояния густой пасты, нанесите на проблемные участки и оставьте на 15-30 минут. После этого просто удалите остатки влажной губкой.

Лимон и вода: свежесть и чистота за 20 минут

Лимонный сок — один из самых доступных природных обезжиривателей. Выдавите сок двух лимонов в жаропрочную форму, добавьте немного воды, перемешайте и поставьте в разогретую духовку на 20 минут. Пар лимонной кислоты растворит жир, а вам останется лишь пройтись по стенкам влажной тряпкой.

Белый уксус: классика жанра

Половину стакана уксуса налейте в кастрюлю с водой, доведите до кипения и поставьте в духовку, разогретую до 100 °C. Через 15 минут снимите кастрюлю — уксусный пар размягчит даже самые упрямые загрязнения. Теперь жир удаляется без труда влажной губкой.

Крупная соль: неожиданный помощник

Растворите крупную соль в горячей воде, нанесите смесь на проблемные зоны и оставьте на 15 минут. Затем удалите остатки ткани — и удивитесь результату.

Функция пара или самоочистки

Современные духовки часто оснащены функцией пара или самоочистки. Если в вашей технике такого режима нет, используйте простую хитрость: налейте горячую воду в жаропрочную посуду, оставьте в горячей духовке на полчаса — пар поможет размягчить застарелый налёт.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.



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