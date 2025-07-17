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Пар и лимон — тайный дуэт, который стер следы тысяч ужинов

Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы
2:30
Недвижимость

Когда кажется, что ваша духовка стала музеем запечённого жира, не спешите хвататься за агрессивную химию! На кухне уже есть всё, чтобы вернуть технике чистоту и блеск — причём безопасно для здоровья и окружающей среды.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Натуральные средства: просто, доступно и эффективно

Чистить бытовую технику натуральными средствами — не только модный тренд, но и разумный шаг для тех, кто заботится о качестве еды и экологии. Именно поэтому для духовки чаще всего используют простые ингредиенты, которые найдутся на любой кухне.

Пищевая сода: универсальный солдат в борьбе с грязью

Бикарбонат натрия не только устраняет неприятные запахи, но и отлично очищает поверхности. Для свежих загрязнений достаточно пройтись по стенкам духовки губкой с содовым раствором. Если же жировые отложения устоялись, смешайте соду с водой до состояния густой пасты, нанесите на проблемные участки и оставьте на 15-30 минут. После этого просто удалите остатки влажной губкой.

Лимон и вода: свежесть и чистота за 20 минут

Лимонный сок — один из самых доступных природных обезжиривателей. Выдавите сок двух лимонов в жаропрочную форму, добавьте немного воды, перемешайте и поставьте в разогретую духовку на 20 минут. Пар лимонной кислоты растворит жир, а вам останется лишь пройтись по стенкам влажной тряпкой.

Белый уксус: классика жанра

Половину стакана уксуса налейте в кастрюлю с водой, доведите до кипения и поставьте в духовку, разогретую до 100 °C. Через 15 минут снимите кастрюлю — уксусный пар размягчит даже самые упрямые загрязнения. Теперь жир удаляется без труда влажной губкой.

Крупная соль: неожиданный помощник

Растворите крупную соль в горячей воде, нанесите смесь на проблемные зоны и оставьте на 15 минут. Затем удалите остатки ткани — и удивитесь результату.

Функция пара или самоочистки

Современные духовки часто оснащены функцией пара или самоочистки. Если в вашей технике такого режима нет, используйте простую хитрость: налейте горячую воду в жаропрочную посуду, оставьте в горячей духовке на полчаса — пар поможет размягчить застарелый налёт.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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