Тайный альянс ковриков и тапочек: пыль теряет силы на входе

Заметили, как пыль возвращается на мебель уже через день после уборки? Обычное дело превращается в настоящий вызов, если не выбрать правильный подход. Но есть способы, которые помогут не только убрать пыль, но и надолго сохранить чистоту в доме.
Микрофибра — главный союзник в борьбе с пылью. За счёт электростатического эффекта такие тряпки захватывают мельчайшие частицы и не размазывают их по поверхности. Для деликатных или резных предметов пригодятся щётки с мягкой щетиной, которые бережно очищают даже самые труднодоступные уголки, не оставляя царапин.
Если речь о мягкой мебели — диванах или креслах — без пылесоса с HEPA-фильтром не обойтись. Он способен "поймать" даже микроскопическую пыль, которую не видно невооружённым глазом.
Есть и простой трюк: всегда начинайте уборку с верхних поверхностей и двигайтесь вниз. Так вы не дадите пыли осесть на уже очищенных местах.
Профилактика важнее самой уборки. Вот что реально работает:
Многие частицы заносимы с улицы. Помогут коврики у двери (снаружи и внутри), привычка снимать обувь и своевременная замена прокладок на окнах и дверях. В ветреную погоду или при высокой пыльце лучше держать окна закрытыми, а проветривать — ранним утром или поздним вечером.
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.
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