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Не подписывайте ничего, пока не узнаете этот нюанс коммунальной продажи

Продажа доли в коммунальной квартире: порядок уведомления соседей и судебная практика
3:11
Недвижимость

Вы живёте в коммуналке и вдруг узнаёте: сосед продал комнату, но цена в договоре сильно отличается от той, что называлась раньше. Возникает вопрос — можно ли оспорить такую сделку?

Деловой мужчина за столом с планшетом и документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловой мужчина за столом с планшетом и документами

Почему сделки в коммуналках часто вызывают споры

Закон даёт соседям приоритетное право выкупа — если кто-то из жильцов решает продать свою комнату, он обязан сначала предложить её остальным по той же цене. Вот только некоторые продавцы завышают цену в устной форме, а потом тихо заключают сделку по заниженной. Это прямой путь в суд.

Важно: Оспорить сделку можно, но только если доказать, что ваши права как сособственника были нарушены.

Что должен сделать продавец комнаты

  • Уведомить соседей. В письменной форме и под подпись, либо отправить заказное письмо с описью. Лучший вариант — через нотариуса.
  • Указать точные условия продажи. Цена, сроки, параметры — всё это должно быть сообщено каждому жильцу.
  • Ждать 30 дней. Только по прошествии этого срока можно искать покупателя со стороны — и исключительно на тех же условиях.

А что делать соседям

  • Если не собираетесь покупать — можно просто проигнорировать уведомление.
  • Если условия не устраивают — вправе предложить свою цену, но продавец имеет право отказаться.
  • Если известно, кто покупатель, и вы согласны на его кандидатуру, можно подписать нотариальный отказ — это ускорит процесс.

Нюанс: отказ действует бессрочно, а новое уведомление потребуется только при изменении цены.

Как происходит продажа

После уведомления и/или нотариального отказа сделка оформляется у нотариуса.
Нотариус проверяет, были ли соблюдены права всех сторон.

Если кто-то не получил уведомление — сделку могут признать недействительной.

Можно ли узнать настоящую цену сделки

Сведения о цене могут получить только суд, следствие или прокуратура. Обычным гражданам — только через жалобу в прокуратуру, например, через портал госуслуг. Если жалоба подтвердит заниженную цену — появляется шанс подать иск и выиграть дело.

Судебная практика: не всегда на стороне "обиженного”

В Петербурге женщина проиграла дело, потому что сама отказалась забирать письмо с уведомлением, хотя другое заказное письмо в том же отделении получила. Суд решил: уведомление было отправлено правильно.

Как быть, если нарушили порядок

  • Сначала выясните, было ли уведомление.
  • Найдите доказательства (на почте, у нотариуса).
  • Если порядок не соблюдён — можно обращаться в суд.
  • Однако суд потребует доказательства, что вы не знали о продаже и ваши права были нарушены.

Главное — не затягивать

Подать иск можно в течение 90 дней с момента, когда вы узнали о нарушении. Но если доказать, что не знали — срок может быть продлён. Главное — подготовить сильную доказательную базу, а не действовать на эмоциях.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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