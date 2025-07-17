Не подписывайте ничего, пока не узнаете этот нюанс коммунальной продажи

Вы живёте в коммуналке и вдруг узнаёте: сосед продал комнату, но цена в договоре сильно отличается от той, что называлась раньше. Возникает вопрос — можно ли оспорить такую сделку?
Закон даёт соседям приоритетное право выкупа — если кто-то из жильцов решает продать свою комнату, он обязан сначала предложить её остальным по той же цене. Вот только некоторые продавцы завышают цену в устной форме, а потом тихо заключают сделку по заниженной. Это прямой путь в суд.
Важно: Оспорить сделку можно, но только если доказать, что ваши права как сособственника были нарушены.
Нюанс: отказ действует бессрочно, а новое уведомление потребуется только при изменении цены.
После уведомления и/или нотариального отказа сделка оформляется у нотариуса.
Нотариус проверяет, были ли соблюдены права всех сторон.
Если кто-то не получил уведомление — сделку могут признать недействительной.
Сведения о цене могут получить только суд, следствие или прокуратура. Обычным гражданам — только через жалобу в прокуратуру, например, через портал госуслуг. Если жалоба подтвердит заниженную цену — появляется шанс подать иск и выиграть дело.
В Петербурге женщина проиграла дело, потому что сама отказалась забирать письмо с уведомлением, хотя другое заказное письмо в том же отделении получила. Суд решил: уведомление было отправлено правильно.
Подать иск можно в течение 90 дней с момента, когда вы узнали о нарушении. Но если доказать, что не знали — срок может быть продлён. Главное — подготовить сильную доказательную базу, а не действовать на эмоциях.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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