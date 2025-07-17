Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия нанесла удары по Украине, несмотря на ультиматум Трампа — The Hill
Электровелосипеды VTT‑AE открывают ноые возможности в горном туризме
Диетолог Макиша: земляника снижает риск болезни Альцгеймера
Ошибки, которые делают обладатели жирной кожи — как их избежать
Агрономы используют перекись водорода для профилактики грибковых болезней у огурцов
Энтомологи советуют избегать резких движений при встрече с шершнем
Coca-Cola меняет рецептуру: переход на тростниковый сахар под руководством Трампа
Политолог: США заставили Украину разоружиться, а теперь используют её положение
Арбуз: фрукт, который полезен сердцу, коже и настроению

Перепланировка в ипотечной квартире: главная ошибка, которую совершают все

Юристы по недвижимости назвали обязательные документы для перепланировки в ипотеке
Недвижимость

Мечтаете о перепланировке, но квартира всё ещё в ипотеке? Хорошие новости — даже при залоге перед банком это возможно. Плохие — процесс непростой и требует согласования на каждом этапе.

Незаконная перепланировка
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Незаконная перепланировка

Разбираемся, какие шаги предстоят, какие ошибки обойдутся слишком дорого и как действовать, чтобы избежать проблем с банком и госорганами.

Что считается перепланировкой

Любое изменение, влияющее на технический план квартиры — это уже перепланировка. Хотите объединить комнаты, перенести ванную или убрать кладовку? Без официального согласования не обойтись.

В многоквартирных домах любые действия, способные затронуть несущие конструкции или системы коммуникации, потенциально опасны. Поэтому их обязательно отражают в документах и одобряют на уровне государства.

Что разрешено, а что под запретом

Можно:

  • Совмещать и делить комнаты (при наличии окон по нормам).
  • Убирать встроенные шкафы.
  • Увеличивать прихожую, кладовки и гардеробные за счёт жилой площади.
  • Объединять санузел.
  • Расширять кухню и ванную за счёт коридора.
  • Размещать санузлы над нежилыми помещениями или коридорами.

Запрещено:

  • Устанавливать санузлы над жилыми комнатами снизу
  • Переносить батареи на балкон
  • Прятать в стенах трубы отопления и канализации
  • Расширять санузлы или кухни за счёт жилых комнат
  • Нарушать конструктивную безопасность здания

Банк — временный собственник, его согласие обязательно

Пока ипотека не погашена, квартира по сути принадлежит банку. Поэтому без его разрешения вы не вправе проводить серьёзную перестройку.

Даже если в договоре нет прямого запрета, письменное согласие всё равно требуется.

Что нужно для одобрения

Для согласования перепланировки банк потребует:

  • Проект перепланировки (эскиз).
  • Техническое заключение о безопасности.
  • Оценку рыночной стоимости жилья после изменений.
  • Разрешение страховой компании.
  • Заявление и паспорт.

Дополнительно — согласия от собственников дома, если планируется реконструкция с изменением общего имущества, или заключение охраны памятников, если дом — объект культурного наследия.

Этапы процедуры

Проверить ипотечный договор.
Подготовить проект и оценку.
Получить согласие банка и страховой.
Обратиться в жилищную инспекцию или администрацию.
Зарегистрировать изменения в БТИ и кадастре.
Срок всех согласований — до полугода. Иначе можно получить штраф или увеличение процентной ставки.

Что будет, если сделать всё тайком

Самовольная перепланировка грозит:

  • Штрафами.
  • Повышением ставки по ипотеке.
  • Требованием вернуть всё в исходное состояние.
  • Досрочным расторжением договора.

Даже если всё уже сделано — можно попытаться узаконить через суд или согласовать постфактум. Но последствия всё равно будут.

Как получить согласие банка — кратко

  • Обратитесь в отдел обслуживания ипотеки.
  • Подайте заявление с перечнем работ.
  • Приложите эскизы, страховку, оценку, заключение БТИ.
  • Дождитесь официального ответа.
  • После — оформите перепланировку в госорганах.

Вывод

Перепланировка квартиры в ипотеке — дело хлопотное, но вполне реальное. Главное — не спешить, соблюдать юридические нюансы и действовать в рамках закона. В противном случае последствия могут оказаться болезненными — как финансово, так и юридически.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Инвесторы не верят в заявления Трампа насчёт пошлин против России
Электровелосипеды VTT‑AE открывают ноые возможности в горном туризме
Диетолог Макиша: земляника снижает риск болезни Альцгеймера
Ошибки, которые делают обладатели жирной кожи — как их избежать
Агрономы используют перекись водорода для профилактики грибковых болезней у огурцов
Энтомологи советуют избегать резких движений при встрече с шершнем
Coca-Cola меняет рецептуру: переход на тростниковый сахар под руководством Трампа
Политолог: США заставили Украину разоружиться, а теперь используют её положение
Арбуз: фрукт, который полезен сердцу, коже и настроению
Исследователи установили, что Луна замедляет вращение Земли с древности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.