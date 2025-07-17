Перепланировка в ипотечной квартире: главная ошибка, которую совершают все

Юристы по недвижимости назвали обязательные документы для перепланировки в ипотеке

Мечтаете о перепланировке, но квартира всё ещё в ипотеке? Хорошие новости — даже при залоге перед банком это возможно. Плохие — процесс непростой и требует согласования на каждом этапе.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Незаконная перепланировка

Разбираемся, какие шаги предстоят, какие ошибки обойдутся слишком дорого и как действовать, чтобы избежать проблем с банком и госорганами.

Что считается перепланировкой

Любое изменение, влияющее на технический план квартиры — это уже перепланировка. Хотите объединить комнаты, перенести ванную или убрать кладовку? Без официального согласования не обойтись.

В многоквартирных домах любые действия, способные затронуть несущие конструкции или системы коммуникации, потенциально опасны. Поэтому их обязательно отражают в документах и одобряют на уровне государства.

Что разрешено, а что под запретом

Можно:

Совмещать и делить комнаты (при наличии окон по нормам).

Убирать встроенные шкафы.

Увеличивать прихожую, кладовки и гардеробные за счёт жилой площади.

Объединять санузел.

Расширять кухню и ванную за счёт коридора.

Размещать санузлы над нежилыми помещениями или коридорами.

Запрещено:

Устанавливать санузлы над жилыми комнатами снизу

Переносить батареи на балкон

Прятать в стенах трубы отопления и канализации

Расширять санузлы или кухни за счёт жилых комнат

Нарушать конструктивную безопасность здания

Банк — временный собственник, его согласие обязательно

Пока ипотека не погашена, квартира по сути принадлежит банку. Поэтому без его разрешения вы не вправе проводить серьёзную перестройку.

Даже если в договоре нет прямого запрета, письменное согласие всё равно требуется.

Что нужно для одобрения

Для согласования перепланировки банк потребует:

Проект перепланировки (эскиз).

Техническое заключение о безопасности.

Оценку рыночной стоимости жилья после изменений.

Разрешение страховой компании.

Заявление и паспорт.

Дополнительно — согласия от собственников дома, если планируется реконструкция с изменением общего имущества, или заключение охраны памятников, если дом — объект культурного наследия.

Этапы процедуры

Проверить ипотечный договор.

Подготовить проект и оценку.

Получить согласие банка и страховой.

Обратиться в жилищную инспекцию или администрацию.

Зарегистрировать изменения в БТИ и кадастре.

Срок всех согласований — до полугода. Иначе можно получить штраф или увеличение процентной ставки.

Что будет, если сделать всё тайком

Самовольная перепланировка грозит:

Штрафами.

Повышением ставки по ипотеке.

Требованием вернуть всё в исходное состояние.

Досрочным расторжением договора.

Даже если всё уже сделано — можно попытаться узаконить через суд или согласовать постфактум. Но последствия всё равно будут.

Как получить согласие банка — кратко

Обратитесь в отдел обслуживания ипотеки.

Подайте заявление с перечнем работ.

Приложите эскизы, страховку, оценку, заключение БТИ.

Дождитесь официального ответа.

После — оформите перепланировку в госорганах.

Вывод

Перепланировка квартиры в ипотеке — дело хлопотное, но вполне реальное. Главное — не спешить, соблюдать юридические нюансы и действовать в рамках закона. В противном случае последствия могут оказаться болезненными — как финансово, так и юридически.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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