Быстро и без посредников: как удачно найти покупателя на квартиру

Продавать недвижимость самому — не страшно. Главное — знать, с чего начать и как не допустить ошибок. Без юристов и риэлторов тоже можно провести сделку, сэкономив время и деньги.
Начните с изучения объявлений. Сравните предложения по типу, площади, количеству комнат и расположению. Не завышайте цену — её должны захотеть заплатить. Слишком низкая тоже насторожит. Учитывайте, что квартиры на первом и последнем этажах могут продаваться дольше.
Перед показом соберите:
Наводите порядок, уберите личные вещи. Честно отвечайте на вопросы, не скрывайте недостатков — доверие решает многое. Отметьте плюсы: вид из окна, добрые соседи, удобная локация. Не опаздывайте и будьте открыты для общения.
Оптимальный вариант — банковская ячейка. Покупатель оставляет деньги в банке, вы получаете их после предоставления выписки о смене владельца. Это удобно и безопасно для обеих сторон.
Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.
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