Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему тугие хвосты вредят волосам и как выбрать безопасные прически
Китайские авто теряют антикоррозийные свойства через 7–8 лет эксплуатации
Корсет в 2025 году: как он изменился и стал частью повседневного стиля
Почему ваши десерты не могут обойтись без заварного крема
Гигантам горной промышленности Чили выписали крупные штрафы за истощение грунтовых вод
Как Александр Панайотов решил проблему с забытыми брюками на фестивале за 20 минут
Подключённые браслеты снизили риск осложнений после аппендэктомии у детей
Агрономы предостерегают от использования азота при подкормке перцев в августе
Стоимость краткосрочной аренды квартир в Москве подскочила на 37%: главные причины

Быстро и без посредников: как удачно найти покупателя на квартиру

Как определить цену квартиры при продаже без риэлтора — советы от частных продавцов
1:26
Недвижимость

Продавать недвижимость самому — не страшно. Главное — знать, с чего начать и как не допустить ошибок. Без юристов и риэлторов тоже можно провести сделку, сэкономив время и деньги.

Мужчина у ноутбука
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина у ноутбука

Определяем цену

Начните с изучения объявлений. Сравните предложения по типу, площади, количеству комнат и расположению. Не завышайте цену — её должны захотеть заплатить. Слишком низкая тоже насторожит. Учитывайте, что квартиры на первом и последнем этажах могут продаваться дольше.

Готовим документы

Перед показом соберите:

  • Паспорт.
  • Выписку из ЕГРН.
  • Документ-основание (договор, дарственную, наследство и т. д.).
  • План БТИ.
  • Справку об отсутствии долгов.
  • Разрешение органов опеки (если есть доля у ребёнка).

Показ квартиры

Наводите порядок, уберите личные вещи. Честно отвечайте на вопросы, не скрывайте недостатков — доверие решает многое. Отметьте плюсы: вид из окна, добрые соседи, удобная локация. Не опаздывайте и будьте открыты для общения.

Как передать деньги безопасно

Оптимальный вариант — банковская ячейка. Покупатель оставляет деньги в банке, вы получаете их после предоставления выписки о смене владельца. Это удобно и безопасно для обеих сторон.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Toyota продала 10 000 электромобилей за один час
Авто
Toyota продала 10 000 электромобилей за один час Аудио 
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена
Еда и рецепты
Полезный завтрак за 15 минут: рецепт белковых блинов без глютена Аудио 
Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Домашние животные
Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Почему ваши десерты не могут обойтись без заварного крема
Гигантам горной промышленности Чили выписали крупные штрафы за истощение грунтовых вод
Как Александр Панайотов решил проблему с забытыми брюками на фестивале за 20 минут
Подключённые браслеты снизили риск осложнений после аппендэктомии у детей
Агрономы предостерегают от использования азота при подкормке перцев в августе
Стоимость краткосрочной аренды квартир в Москве подскочила на 37%: главные причины
Что делать, если кот мешает спать по ночам — советы для владельцев животных
Ученые из Австрии и Германии нашли новый антибиотик в шахте Внутренней Монголии
Холодное топливо улучшает сгорание смеси в двигателе
Экономист порадовал: техника в России начнёт заметно дешеветь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.