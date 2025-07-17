Быстро и без посредников: как удачно найти покупателя на квартиру

Как определить цену квартиры при продаже без риэлтора — советы от частных продавцов

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продавать недвижимость самому — не страшно. Главное — знать, с чего начать и как не допустить ошибок. Без юристов и риэлторов тоже можно провести сделку, сэкономив время и деньги.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина у ноутбука

Определяем цену

Начните с изучения объявлений. Сравните предложения по типу, площади, количеству комнат и расположению. Не завышайте цену — её должны захотеть заплатить. Слишком низкая тоже насторожит. Учитывайте, что квартиры на первом и последнем этажах могут продаваться дольше.

Готовим документы

Перед показом соберите:

Паспорт.

Выписку из ЕГРН.

Документ-основание (договор, дарственную, наследство и т. д.).

План БТИ.

Справку об отсутствии долгов.

Разрешение органов опеки (если есть доля у ребёнка).

Показ квартиры

Наводите порядок, уберите личные вещи. Честно отвечайте на вопросы, не скрывайте недостатков — доверие решает многое. Отметьте плюсы: вид из окна, добрые соседи, удобная локация. Не опаздывайте и будьте открыты для общения.

Как передать деньги безопасно

Оптимальный вариант — банковская ячейка. Покупатель оставляет деньги в банке, вы получаете их после предоставления выписки о смене владельца. Это удобно и безопасно для обеих сторон.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.