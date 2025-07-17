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Простой способ сделать дом теплее — выбираем правильную кровлю

Эксперты сравнили срок службы и прочность различных кровельных покрытий
3:30
Недвижимость

Знаете ли вы, что от правильного выбора кровли зависит не только срок службы дома, но и его комфортность в любое время года? Крыша — это не просто защита от осадков. Это — основа уюта и сохранности всего здания. Разбираемся, какие бывают виды кровель, чем они отличаются и какие достоинства скрываются за привычными и необычными материалами.

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

Шифер: просто и надёжно

Асбестоцементные листы — старый добрый шифер — остаются одним из самых доступных вариантов. Он прост в укладке, устойчив к погоде, не горит и служит не хуже металлочерепицы. Его укладывают внахлёст на подложку из рубероида, закрепляя гвоздями с прокладками.

Еврошифер: лёгкий аналог

Модификация шифера — еврошифер — представляет собой более лёгкий и современный материал. Он не ржавеет, не гниёт, выдерживает снег и ветер, легко монтируется и стоит недорого. Минус — срок службы: не более 25-30 лет. Обязательно нужна гидроизоляция.

Черепица: вековая классика

Натуральная черепица — это красиво, долговечно и экологично. Служит более 100 лет, не требует ухода, легко ремонтируется. Бывает керамической и цементно-песчаной. Последняя дешевле, но не уступает в прочности. Однако вес одного квадрата — до 50 кг, нужна крепкая стропильная система.

Мягкая черепица: гибкость и стиль

Гибкая черепица — идеальный вариант для нестандартных крыш. Основу составляют битум и стеклохолст. Лёгкая, пластичная, устойчива к ультрафиолету и морозам. Укладка требует сплошной обрешётки и слоя гидроизоляции. Вес — в 4 раза меньше, чем у натуральной черепицы.

Сланец: благородство и тишина

Натуральный сланец — элитный и долговечный материал. Блеск не тускнеет десятилетиями, крыша получается бесшумной и абсолютно герметичной. Но высокая масса требует усиленной конструкции, а монтаж — мастерства.

Медь: красота на века

Кровля из меди — это почти вечное решение. Материал устойчив к коррозии (при правильной укладке), меняет цвет со временем, легко ремонтируется. Минус — высокая стоимость. Но эксплуатационных затрат почти нет.

Дерево: тепло, которое дышит

Деревянные крыши делают вручную, из лиственницы, дуба, ели. Они служат десятилетиями, "работают" с влагой — расширяются во влажную погоду и быстро сохнут после дождя. Отличная теплоизоляция и натуральность в одном решении.

Камыш: стильно и функционально

Камышовая кровля — эффектная и сложная в монтаже. Требует уклона не менее 45°, иначе возможны проблемы с эксплуатацией. Несмотря на доступность материала, сама укладка — дорогое удовольствие. Зато летом прохладно, зимой — тепло, и никакой вентиляции не требуется.

Вывод

У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Но выбор — не только о цене. Важно учитывать форму крыши, климат, эстетику и планируемую долговечность. Удачная кровля — это инвестиция в комфорт и спокойствие на десятилетия.

Уточнения

Кро́вля - верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является защита внутренних помещений от негативного влияния атмосферных осадков.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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