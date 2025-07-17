Разрыв между реальной и заявленной ценой на квартиры бьёт рекорды

Цены на новостройки в России продолжают меняться, и некоторые регионы преподносят настоящие сюрпризы. Июнь 2025 года показал: средняя цена квадратного метра в новостройках выросла до 175 тысяч рублей. Что за этим стоит, и где ситуация развивается особенно интересно?
По данным "Домклик" и "Сбериндекса", в июне средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке поднялась на 0,9% по сравнению с маем.
"Согласно данным о заключенных ипотечных сделках "Сбера" (подготовлены экспертами Центра финансовой аналитики Сбера — ЦФА), в июне средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке РФ выросла на 0,9%, составив 175,0 тыс. рублей", — отмечается в исследовании.
Если говорить о самых дорогих новостройках, то тут без сюрпризов:
А вот в некоторых регионах цены заметно ниже — и даже начали снижаться:
Эти регионы остаются самыми доступными среди крупнейших на карте новостроек.
Особое внимание аналитики уделили разнице между ценами в объявлениях и фактическими сделками. В июне этот разрыв вырос до 12,2% (против 11,3% в мае). А в некоторых регионах он просто зашкаливает:
В Москве, кстати, этот разрыв постепенно уменьшается: предложение дешевеет. А вот в Петербурге оба показателя растут — но цена предложения идёт впереди.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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