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Разрыв между реальной и заявленной ценой на квартиры бьёт рекорды

Средняя стоимость жилья на первичке в июне достигла 175 тысяч рублей за метр
3:03
Недвижимость

Цены на новостройки в России продолжают меняться, и некоторые регионы преподносят настоящие сюрпризы. Июнь 2025 года показал: средняя цена квадратного метра в новостройках выросла до 175 тысяч рублей. Что за этим стоит, и где ситуация развивается особенно интересно?

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Рост, который сложно не заметить

По данным "Домклик" и "Сбериндекса", в июне средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке поднялась на 0,9% по сравнению с маем.

"Согласно данным о заключенных ипотечных сделках "Сбера" (подготовлены экспертами Центра финансовой аналитики Сбера — ЦФА), в июне средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке РФ выросла на 0,9%, составив 175,0 тыс. рублей", — отмечается в исследовании.

Регионы-лидеры по дороговизне

Если говорить о самых дорогих новостройках, то тут без сюрпризов:

  • Москва — 359,4 тыс. руб./кв. м.
  • Санкт-Петербург — 258,9 тыс. руб./кв. м.
  • Московская область — 190,6 тыс. руб./кв. м.
  • Татарстан — 189,9 тыс. руб./кв. м.
  • Ленинградская область — 172,5 тыс. руб./кв. м.

Где можно сэкономить

А вот в некоторых регионах цены заметно ниже — и даже начали снижаться:

  • Пензенская область — 101,4 тыс. руб. (-0,2% за месяц).
  • Удмуртия — 118,3 тыс. руб.
  • Воронежская область — 124,0 тыс. руб. (-0,3% за месяц).
  • Самарская область — 129,6 тыс. руб.

Эти регионы остаются самыми доступными среди крупнейших на карте новостроек.

Разница в ценах — тревожный сигнал

Особое внимание аналитики уделили разнице между ценами в объявлениях и фактическими сделками. В июне этот разрыв вырос до 12,2% (против 11,3% в мае). А в некоторых регионах он просто зашкаливает:

  • Башкортостан — 26,5%.
  • Москва — 23,9%.
  • Татарстан — 17,2%.
  • Калининградская область — 15,3%.
  • Санкт-Петербург — 14,2%.

В Москве, кстати, этот разрыв постепенно уменьшается: предложение дешевеет. А вот в Петербурге оба показателя растут — но цена предложения идёт впереди.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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