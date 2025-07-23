Квартира как духовка? Вот как превратить её в прохладную пещеру — без единого кондиционера

Пекло за окном, а в квартире — как в парилке? Даже если кондиционер недоступен, есть способы превратить жильё в уютный прохладный уголок. Рассказываем, как спастись от жары, не превращая дом в холодильник и не увеличивая счета за электричество.
Высокая температура в помещении — это не просто пот и раздражение. Жара может серьёзно повлиять на здоровье:
учащается пульс, кружится голова, появляется одышка;
страдает сон, ухудшается внимание;
перегревается сердце, возможны тепловые удары.
Особенно уязвимы дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями и домашние животные. Бывали даже случаи летального исхода.
На температуру внутри квартиры влияет не только солнце. Вот что делает помещение жарче:
Отсутствие утеплителя в стенах и крыше. Теплоизоляция работает в обе стороны — и летом, и зимой.
Неудачная укладка кирпичей, особенно если они плотные и сплошные.
Простые стеклопакеты без термоизоляции. Через окна уходит прохлада.
Трубы с горячей водой в полу и стенах: тепло от них греет стены весь день.
Высокий этаж — тепло поднимается вверх.
Панорамные или большие окна — притягивают больше солнца.
А вот на какую сторону выходят окна — второстепенно. Южные, конечно, горячее, но не решающим образом.
Некоторые ошибки только усиливают жару:
тёмные шторы — не спасают, а притягивают тепло;
плотное использование техники — каждый включённый прибор добавляет жар;
дневное проветривание — впускает горячий воздух.
Лучше действовать иначе.
Проветривайте ночью, когда на улице прохладнее. Днём — держите окна закрытыми.
Затемните окна светлыми плотными шторами или фольгой. Можно использовать светоотражающую плёнку.
Развесьте влажные полотенца, особенно возле окон. Или опрыскивайте шторы прохладной водой.
Ограничьте использование техники - особенно "фона": телевизора, ноутбука, ламп.
Ищите самую прохладную комнату и обоснуйтесь там — особенно ночью.
Используйте LED-лампы вместо галогенных — они почти не греются.
Подумайте о материалах: стеклянные и металлические светильники, каменные или плиточные полы помогают сохранять прохладу.
Откройте воду в ванной на несколько минут — воздух в квартире охладится.
Ванна с холодной водой тоже работает.
Лёд + вентилятор = холодный поток воздуха.
Замороженные бутылки с водой — по углам комнаты.
Наденьте охлаждённый шарф или носки — терморегуляция начнёт работать.
Приложите лёд к запястьям — это поможет быстро сбить жар.
Не охлаждает воздух, а просто создаёт движение. Поможет, если не слишком жарко. Плюсы:
недорогой,
потребляет мало энергии,
прост в использовании.
Реально снижает температуру. Минусы — цена и необходимость монтажа. Но работает эффективно и может очищать воздух.
Универсален, можно перемещать. Но занимает место, шумит и требует вывода тёплого воздуха.
Сочетает плюсы вентилятора и увлажнителя. Не слишком мощный, но эффективный. Бывает настольным и напольным.
Простой увлажнитель повышает влажность — кому-то это кажется освежающим, кому-то душным. Добавьте лёд в резервуар — станет прохладнее.
А эфирные масла вроде мяты или лимона добавят ощущение свежести, особенно если распылять их в диффузоре.
Светлые цвета в интерьере отражают тепло.
Натуральные ткани (лён, хлопок) дышат.
Камень и плитка на полу создают ощущение прохлады.
Вентиляторы с деревянными лопастями и минималистичные кондиционеры смотрятся стильно.
Живые растения добавляют свежести и тени.
Шерсть не снимаешь — питомцам сложнее. Что делать:
Проветривайте только ночью.
Дайте доступ к прохладному полу.
Обеспечьте постоянный доступ к воде.
Не включайте кондиционер "напрямую" — сквозняки вредны.
Важно: при тепловом ударе не поливайте животное и не мочите шерсть. Только — прохладные участки подмышек и паха.
Сухой рот и губы,
мало мочи, она тёмная,
вялость, редкие слёзы при плаче.
Что делать:
Чаще прикладывайте к груди (если на ГВ),
предлагайте пить воду,
используйте дышащую одежду или оставьте только подгузник,
устраивайте спокойные занятия, избегайте беготни,
не включайте лишние электроприборы.
Заготовьте лёгкое постельное бельё и охладите его в холодильнике.
Не ешьте на ночь: пищеварение = тепло.
Выключите всё из розеток.
Примите тёплый или контрастный душ перед сном.
Распылите воду в комнате.
Вот что можно сделать, не нарушая условий аренды:
использовать съёмную светоотражающую плёнку;
заменить шторы на время;
применить ледяные бутылки и вентиляторы;
избегать использования плиты.
Создайте в квартире эффект термоса: не впускайте жару днём и не выпускайте прохладу ночью. А если жара уже вошла — действуйте быстро и разумно. Даже без кондиционера можно создать себе комфортное лето.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.