Волшебный ритуал или катастрофа? Один шаг — и ваш ковер оживет

Казалось бы, чистка ковра — простая рутина. На деле это целый квест, где важен каждый шаг: от выбора средства до правильной сушки. Если подойти к процессу бездумно, ковер быстро утратит свежесть, станет источником аллергенов и даже неприятных запахов. А ведь многие до сих пор не догадываются, что ковер требует особого подхода — почти как любимая одежда.
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С чего начать
Сначала определите материал ковра. Самый "легкий" в уходе — синтетика и хлопок. Натуральные (шерсть, джут, лен) или ковры с длинным ворсом лучше сдавать в химчистку: самостоятельная стирка может их испортить.
Шаг за шагом к чистоте
Уберите пыль и волосы. Пылесос, хозяйственная щетка, скребок или даже специальные ковровые грабли — вот ваши лучшие помощники. Кстати, грабли вычесывают даже самую капризную шерсть животных.
Выведите пятна. Для свежих — сода, уксус или перекись водорода. Главное — не тереть, чтобы не вбить грязь в волокна.
Мойте только если это безопасно Перед влажной уборкой проверьте, можно ли мочить ваш ковер (подсказка на ярлыке). Для шерсти и хлопка — только деликатные средства без отбеливателя, температура воды до 30°С.
Сушка — ключ к успеху. Избегайте горячего воздуха: волокна могут деформироваться, а ковер — "заплесневеть".
Что будет, если чистить неправильно
Появятся желтые пятна (танины), которые сложно вывести.
Запах сырости и затхлости — особенно если ковер плохо просушить.
Ускоренный износ: грязь работает как наждачка, стирая волокна каждый день.
Полезно знать
Машинные шерстяные ковры можно аккуратно мыть дома, а вот ручной работы — только профессионалам.
Синтетические ковры — самые неприхотливые, но тоже любят деликатность.
Для хлопковых — лучше стирка без отжима и только тёплой водой.
Уточнения
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.