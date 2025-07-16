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Волшебный ритуал или катастрофа? Один шаг — и ваш ковер оживет

Чистка ковров в домашних условиях: рекомендации специалистов по материалам и средствам
2:06
Недвижимость

Казалось бы, чистка ковра — простая рутина. На деле это целый квест, где важен каждый шаг: от выбора средства до правильной сушки. Если подойти к процессу бездумно, ковер быстро утратит свежесть, станет источником аллергенов и даже неприятных запахов. А ведь многие до сих пор не догадываются, что ковер требует особого подхода — почти как любимая одежда.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

С чего начать

Сначала определите материал ковра. Самый "легкий" в уходе — синтетика и хлопок. Натуральные (шерсть, джут, лен) или ковры с длинным ворсом лучше сдавать в химчистку: самостоятельная стирка может их испортить.

Шаг за шагом к чистоте

  1. Уберите пыль и волосы.
    Пылесос, хозяйственная щетка, скребок или даже специальные ковровые грабли — вот ваши лучшие помощники. Кстати, грабли вычесывают даже самую капризную шерсть животных.
  2. Выведите пятна.
    Для свежих — сода, уксус или перекись водорода. Главное — не тереть, чтобы не вбить грязь в волокна.
  3. Мойте только если это безопасно
    Перед влажной уборкой проверьте, можно ли мочить ваш ковер (подсказка на ярлыке). Для шерсти и хлопка — только деликатные средства без отбеливателя, температура воды до 30°С.
  4. Сушка — ключ к успеху.
    Избегайте горячего воздуха: волокна могут деформироваться, а ковер — "заплесневеть".

Что будет, если чистить неправильно

  • Появятся желтые пятна (танины), которые сложно вывести.
  • Запах сырости и затхлости — особенно если ковер плохо просушить.
  • Ускоренный износ: грязь работает как наждачка, стирая волокна каждый день.

Полезно знать

  • Машинные шерстяные ковры можно аккуратно мыть дома, а вот ручной работы — только профессионалам.
  • Синтетические ковры — самые неприхотливые, но тоже любят деликатность.
  • Для хлопковых — лучше стирка без отжима и только тёплой водой.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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