Волшебный ритуал или катастрофа? Один шаг — и ваш ковер оживет

Чистка ковров в домашних условиях: рекомендации специалистов по материалам и средствам

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, чистка ковра — простая рутина. На деле это целый квест, где важен каждый шаг: от выбора средства до правильной сушки. Если подойти к процессу бездумно, ковер быстро утратит свежесть, станет источником аллергенов и даже неприятных запахов. А ведь многие до сих пор не догадываются, что ковер требует особого подхода — почти как любимая одежда.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

С чего начать

Сначала определите материал ковра. Самый "легкий" в уходе — синтетика и хлопок. Натуральные (шерсть, джут, лен) или ковры с длинным ворсом лучше сдавать в химчистку: самостоятельная стирка может их испортить.

Шаг за шагом к чистоте

Уберите пыль и волосы.

Пылесос, хозяйственная щетка, скребок или даже специальные ковровые грабли — вот ваши лучшие помощники. Кстати, грабли вычесывают даже самую капризную шерсть животных. Выведите пятна.

Для свежих — сода, уксус или перекись водорода. Главное — не тереть, чтобы не вбить грязь в волокна. Мойте только если это безопасно

Перед влажной уборкой проверьте, можно ли мочить ваш ковер (подсказка на ярлыке). Для шерсти и хлопка — только деликатные средства без отбеливателя, температура воды до 30°С. Сушка — ключ к успеху.

Избегайте горячего воздуха: волокна могут деформироваться, а ковер — "заплесневеть".

Что будет, если чистить неправильно

Появятся желтые пятна (танины), которые сложно вывести.

Запах сырости и затхлости — особенно если ковер плохо просушить.

Ускоренный износ: грязь работает как наждачка, стирая волокна каждый день.

Полезно знать

Машинные шерстяные ковры можно аккуратно мыть дома, а вот ручной работы — только профессионалам.

Синтетические ковры — самые неприхотливые, но тоже любят деликатность.

Для хлопковых — лучше стирка без отжима и только тёплой водой.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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