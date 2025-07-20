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Как охладить квартиру без кондиционера: секрет, который скрывает это комнатное растение

Не только кондиционер: как растение помогает охладить квартиру на 3 градуса
1:42
Недвижимость

Летом жара становится настоящим испытанием, особенно в городских квартирах, где воздух редко проветривается. Кондиционеры становятся роскошью из-за высоких цен на электроэнергию. Многие ищут способы охладить дом без больших затрат. Среди них — вентиляторы, плотные шторы, затенение. Но есть ли натуральное и эффективное решение?

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Исследования НАСА и архитектурные проекты подтверждают, что комнатные растения могут охлаждать воздух. Они испаряют воду, отводя тепло и повышая влажность. Хотя большинство растений дают лишь незначительный эффект, есть одно, способное снизить температуру в комнате на 3 °C, утверждает femcafe.hu.

Это бостонский папоротник. Лабораторные и офисные исследования показали, что несколько растений могут понизить температуру на 2–3 °C. Вода испаряется с больших листьев папоротника, отводя тепло. В помещениях с повышенной влажностью это также увеличивает комфорт.

Бостонский папоротник недорог. Его можно купить в питомниках или онлайн за 2000–4000 форинтов. Уход прост: яркое, но не солнечное место, влажная почва, регулярное удобрение весной и летом, чистка листьев.

Особенно эффективен папоротник днём при 25–30 °C. Он не заменит кондиционер, но разница в 2–3 °C ощутима. 5–6 растений создадут комфортный микроклимат. Бостонский папоротник — не только украшение, но и экологичный помощник в жару.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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