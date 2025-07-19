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Рынок недвижимости на пороге перемен: ставки по ипотеке могут упасть вдвое

Ипотечные ставки снизятся до 10% к 2027 году: прогноз аналитика
1:39
Недвижимость

Эксперт по фондовому рынку из компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев предполагает, что к 2027 году рыночные ставки по ипотеке могут снизиться до 10–12%. По его мнению, это станет возможным, когда ключевая ставка Центрального банка достигнет 7–10%.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

По прогнозам Центрального банка, к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 15%, а через год — до 12%.

"Соответственно, рыночные ставки по ипотеке тоже будут снижаться с нынешних 22–25% в район 17% (уже в этом году), к 15% еще через год и к 10–12% еще через год, где она чаще всего и находилась в предыдущие десятилетия», — считает Селезнев.

Селезнев также отмечает, что ставки по ипотеке на покупку новостроек могут быть ниже, чем на вторичном рынке, но стоимость таких квартир обычно выше. Государственные программы предлагают кредиты под 6% годовых. Без участия в госпрограммах ставки могут быть однозначными только при наличии субсидирования от застройщиков, что предполагает сотрудничество с банками-партнёрами и покупку менее востребованных объектов недвижимости, пишет Газета.Ru.

Согласно данным «Домклика», средняя цена новой квартиры площадью 50 квадратных метров в России равна 7,5–9 миллионов рублей, в то время как средняя стоимость вторичной квартиры — около 6,5 миллионов рублей.

Уточнения

Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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