Хочешь рефинансировать — сначала переплати: почему ждать выгодную ипотеку стало опасно

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Цены на новостройки в Москве выросли на 13% в 2025 году
1:30
Недвижимость

С начала 2025 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках увеличилась более чем на 13%. По данным "Метриум", это связано с изменением структуры предложения, где преобладают проекты класса бизнес и выше, а также с реальным ростом цен на жилье. Ранее девелоперы активно предлагали скидки до 55%, но сейчас такие акции практически исчезли.

ПИК-1 Ярцевская, вид со двора
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

В Москве наблюдается снижение числа и размера дисконтов от застройщиков, что частично компенсируется широким распространением рассрочек. Это помогает смягчить влияние проблем на ипотечном рынке. В то же время в других крупных городах России еще доступны значительные скидки на новостройки. Однако эксперты не ожидают, что этот процесс затянется, пишет Газета.Ru.

Управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов прогнозирует, что в ближайший год ставки по жилищным займам снизятся до комфортного уровня, что позволит без опасений ожидать рефинансирования. Он также отметил, что инфляция в строительной отрасли превышает среднерыночную, особенно из-за дефицита кадров. Поэтому Сырцов рекомендует не откладывать обновление жилищных условий.

По статистике "Домклик", средняя цена новой квартиры площадью 50 кв. м в России составляет 7,5-9 млн рублей.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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