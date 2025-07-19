Хочешь рефинансировать — сначала переплати: почему ждать выгодную ипотеку стало опасно

С начала 2025 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках увеличилась более чем на 13%. По данным "Метриум", это связано с изменением структуры предложения, где преобладают проекты класса бизнес и выше, а также с реальным ростом цен на жилье. Ранее девелоперы активно предлагали скидки до 55%, но сейчас такие акции практически исчезли.
В Москве наблюдается снижение числа и размера дисконтов от застройщиков, что частично компенсируется широким распространением рассрочек. Это помогает смягчить влияние проблем на ипотечном рынке. В то же время в других крупных городах России еще доступны значительные скидки на новостройки. Однако эксперты не ожидают, что этот процесс затянется, пишет Газета.Ru.
Управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов прогнозирует, что в ближайший год ставки по жилищным займам снизятся до комфортного уровня, что позволит без опасений ожидать рефинансирования. Он также отметил, что инфляция в строительной отрасли превышает среднерыночную, особенно из-за дефицита кадров. Поэтому Сырцов рекомендует не откладывать обновление жилищных условий.
По статистике "Домклик", средняя цена новой квартиры площадью 50 кв. м в России составляет 7,5-9 млн рублей.
Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.
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