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Как сэкономить на удобрениях: 6 идей для создания компостного ящика своими руками

6 идей для создания компостного ящика на даче — удобные решения для огорода
4:22
Недвижимость

Компостирование — это отличный способ переработать органические отходы и создать натуральное удобрение для своего огорода. Вместо того чтобы копать яму для компоста, гораздо проще и эффективнее соорудить компостный ящик. Сегодня мы расскажем тебе о шести простых и доступных способах, как это сделать своими руками, используя подручные материалы.

Компостные ящики для дачи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостные ящики для дачи

Компостный ящик из мусорного бака

Что понадобится

  • Пластиковый бак для мусора объемом 150 литров с крышкой.
  • Дрель с кольцевой пилой диаметром 40-50 мм.
  • Алюминиевая сетка.
  • Эпоксидный клей или силиконовый герметик.
  • Опционально несколько кирпичей.

Как сделать

  • Просверли отверстия в пластике бака, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию для компоста.
  • Закрепи металлическую сетку на каждой дырочке с помощью клея.
  • Поставь бак на пару кирпичей для циркуляции воздуха.
  • Компостный ящик готов! Этот способ удобен и прост.

Компостный ящик из деревянных поддонов

Что понадобится

  • Деревянные паллеты (их можно найти бесплатно на строительных площадках).
  • L-образные кронштейны.
  • Петли для двери.
  • Крючок и защелка.

Как сделать

  • Установи один поддон в качестве задней стенки.
  • Прикрепи два поддона с боков с помощью кронштейнов.
  • Для дверцы используй третий поддон, закрепив его с помощью петель, добавив крючок и защелку для удобства.
  • Компостный ящик из поддонов будет надежным и долговечным решением для твоего огорода.

Компостный ящик из сетки

Что понадобится

  • Сетка (рабицу или металлическую сетку).
  • Проволока или хомуты.

Как сделать

  • Сверни сетку в кольцо.
  • Закрепи концы проволокой или хомутами.
  • Установи получившуюся "башню" в удобное место.
  • Сеточный ящик подходит для быстрого компостирования скошенной травы и сухих листьев.

Компостный ящик из пластикового контейнера

Что понадобится

  • Пластиковый контейнер (один для обычного компоста или два для вермикомпоста).
  • Дрель для отверстий.

Как сделать

  • В одном контейнере просверли отверстия для воздуха.
  • В другом контейнере собирай фильтрат, если решишь использовать червей для быстрого компостирования.
  • Такой ящик легко перемещать и удобно использовать для компостирования даже в помещении.

Компостный ящик из соломы

Что понадобится

  • Тюки соломы

Как сделать

  • Окружи выбранное место для компостирования тюками соломы.
  • Солома создает естественный барьер и позволяет легко добавлять новые слои органических отходов.
  • Этот вариант очень удобен для тех, кто хочет создать компостный ящик быстро и без затрат.

Компостирование с помощью бокаши

Что понадобится

  • Два ведра по 20 литров.
  • Дрель.

Как сделать

  • В одном ведре просверли отверстия в дне.
  • Поставь его на второе ведро, которое будет собирать фильтрат.
  • Используй бактерии бокаши для ферментации отходов, превращая их в удобрение.

Как правильно пользоваться компостным ящиком

Чтобы получить качественное удобрение, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Используй свежие растения, скошенную траву, остатки фруктов и овощей, измельченную яичную скорлупу, навоз и сено.
  • Избегай мясных и молочных продуктов, рыбы, масел и других отходов, которые не подходят для компостирования.
  • Важно соблюдать пропорции "зеленого" и "коричневого" компоста: зеленых материалов должно быть в два раза меньше, чем коричневых.
  • На дно ящика всегда укладывай слой веток или старой почвы для дренажа.
  • Для ускорения процесса компостирования можно добавить биоудобрения или раствор дрожжей с сахаром.

Теперь ты знаешь, как легко и просто создать компостный ящик своими руками! Этот процесс не требует больших затрат и усилий, а результаты обязательно тебя порадуют. Поддерживай здоровый огород с натуральными удобрениями и наслаждайся экологически чистыми продуктами!

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- и макроорганизмов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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