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Выгодный лайфхак для шопинга: проверяем точность весов в супермаркете с помощью смартфона

Проверка точности весов в супермаркете с помощью мобильного телефона
2:51
Недвижимость

Заметила, как некоторые покупатели кладут свои смартфоны на платформу весов самообслуживания перед тем, как взвесить товары? Это может показаться странным, но на самом деле этот хитрый прием имеет вполне логичное объяснение. Сейчас расскажем, как этот лайфхак помогает проверить точность весов и сэкономить деньги.

Смартфон на весах в супермаркете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на весах в супермаркете

Что не так с весами в супермаркетах

Стоимость товаров, продающихся на развес (овощи, фрукты, конфеты и прочее), зависит от их массы, а значит, от точности работы весов. Но, как и любая техника, электронные весы могут давать сбои. Они могут быть неправильно откалиброваны или их настройки могли быть изменены, что приводит к ошибкам в замере веса.

Так, даже небольшая погрешность в несколько граммов может повлиять на итоговую сумму, особенно если таких товаров покупается много. Подумай, если каждый раз на весах будет показываться лишний грамм или два, это может составить неплохую сумму за месяц. Поэтому опытные покупатели нашли способ проверить точность весов перед тем, как ставить на них свои покупки.

Как смартфон помогает в проверке точности весов

Ведь у каждого с собой есть мобильный телефон, и его вес всегда можно легко узнать, так как он указан в характеристиках устройства. Поэтому, прежде чем взвешивать продукты, некоторые покупатели кладут смартфон на весы, чтобы удостовериться в их точности. Если весы показывают правильный результат, можно смело ставить товар на платформу и продолжать покупки. Если результат отличается от заявленного веса телефона, это сигнал о возможной погрешности весов.

Что делать, если нет смартфона под рукой

Если вдруг ты оказалась в магазине без телефона, не переживай. Для того чтобы проверить точность весов, можно воспользоваться любым маленьким фасованным товаром с известным весом. Это может быть шоколадка, пачка соды или любая другая упаковка с четким указанием веса.

Как протестировать несколько весов

Если в супермаркете есть несколько весов самообслуживания, можно проверить все из них. Это поможет понять, насколько точно настроены разные устройства. И, возможно, ты обнаружишь, что на некоторых весах показывается больше, чем на других. В таком случае стоит сделать выводы о качестве и точности весов в этом гастрономе.

Этот лайфхак помогает покупателям сэкономить даже на самых незначительных мелочах. Ведь иногда все эти "лишние" граммы могут значительно повлиять на итоговую стоимость продуктов. Теперь, зная этот секрет, ты сможешь быть уверена в точности замера и не переплатить за свои покупки.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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