Как правильно использовать фольгу на кухне: матовая или блестящая сторона — что для чего

Каждая хозяйка на кухне сталкивается с рулоном пищевой фольги, но не все знают, как правильно ее использовать. Оказавшись в магазине, можно заметить, что фольга имеет две стороны: матовую и блестящую. И мало кто задумывается, зачем они такие разные и как правильно их использовать при готовке. Мы объясним, когда какая сторона будет работать лучше, чтобы ваши блюда получались вкусными и сочными.
Это связано с особенностями производства. Фольгу получают, раскатывая металлические листы с помощью валика. Сторона, которая соприкасается с валиком, становится блестящей, а другая — матовой. И это не просто визуальные различия — каждая сторона выполняет свою функцию.
Гладкая (блестящая) сторона отражает тепло, что помогает приготовлению быстрее. Если хочешь, чтобы рыба, мясо или птица приготовились быстрее, клади продукты на глянцевую сторону или накрывай фольгой с блестящей стороной сверху.
Матовая сторона фольги поглощает тепло, поэтому она идеально подходит для жирных продуктов. Мясо с большим количеством жира или любые блюда, которые нужно сохранить мягкими, лучше запекать, завернув в матовую сторону.
Если готовишь что-то из слоеного или дрожжевого теста, фольга с шероховатой стороной поможет сделать выпечку пышнее, так как матовая поверхность улучшает сцепление с тестом и способствует равномерному прогреву.
Когда запекаешь овощи или фрукты, чтобы они сохранили максимум полезных веществ, матовая сторона будет более эффективной, так как она помогает удерживать влагу и сохранять витамины.
Если ты не хочешь, чтобы твоё блюдо пересохло в процессе приготовления, используй блестящую сторону наружу, чтобы оно оставалось сочным и не теряло влаги.
Теперь, зная, когда и как использовать обе стороны фольги, твои блюда станут не только вкусными, но и здоровыми!
Фольга́ — металлическая "бумага", тонкий и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
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