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Как правильно использовать фольгу на кухне: матовая или блестящая сторона — что для чего

Матовая или блестящая: выбираем сторону фольги для идеальных блюд
3:06
Недвижимость

Каждая хозяйка на кухне сталкивается с рулоном пищевой фольги, но не все знают, как правильно ее использовать. Оказавшись в магазине, можно заметить, что фольга имеет две стороны: матовую и блестящую. И мало кто задумывается, зачем они такие разные и как правильно их использовать при готовке. Мы объясним, когда какая сторона будет работать лучше, чтобы ваши блюда получались вкусными и сочными.

Фольга
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Почему фольга имеет две разные стороны

Это связано с особенностями производства. Фольгу получают, раскатывая металлические листы с помощью валика. Сторона, которая соприкасается с валиком, становится блестящей, а другая — матовой. И это не просто визуальные различия — каждая сторона выполняет свою функцию.

Матовая или блестящая? Как правильно заворачивать продукты

Для более быстрого приготовления

  • Гладкая (блестящая) сторона отражает тепло, что помогает приготовлению быстрее. Если хочешь, чтобы рыба, мясо или птица приготовились быстрее, клади продукты на глянцевую сторону или накрывай фольгой с блестящей стороной сверху.

Для жирных продуктов

  • Матовая сторона фольги поглощает тепло, поэтому она идеально подходит для жирных продуктов. Мясо с большим количеством жира или любые блюда, которые нужно сохранить мягкими, лучше запекать, завернув в матовую сторону.

Для теста и выпечки

  • Если готовишь что-то из слоеного или дрожжевого теста, фольга с шероховатой стороной поможет сделать выпечку пышнее, так как матовая поверхность улучшает сцепление с тестом и способствует равномерному прогреву.

Для сохранения витаминов и макроэлементов

  • Когда запекаешь овощи или фрукты, чтобы они сохранили максимум полезных веществ, матовая сторона будет более эффективной, так как она помогает удерживать влагу и сохранять витамины.

Для предотвращения пересушивания блюда

  • Если ты не хочешь, чтобы твоё блюдо пересохло в процессе приготовления, используй блестящую сторону наружу, чтобы оно оставалось сочным и не теряло влаги.

Как выбрать фольгу

  • Маркировка упаковки: обрати внимание на указания производителя — на упаковке часто указано, для какого типа готовки предназначена фольга (например, для запеканок, гриля или универсальная).
  • Толщина фольги: для хранения продуктов достаточно фольги толщиной 9-10 микрон. Для запеканок, особенно в условиях открытого огня, лучше использовать фольгу с толщиной более 20 микрон.
  • Производитель: принципиально выбирать фольгу от бренда или фабрики не стоит. Важно, чтобы фольга соответствовала нужной толщине и типу, ведь все фольги, независимо от производителя, схожи по своим свойствам.

Теперь, зная, когда и как использовать обе стороны фольги, твои блюда станут не только вкусными, но и здоровыми!

Уточнения

Фольга́ — металлическая "бумага", тонкий и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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