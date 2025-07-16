Как правильно использовать фольгу на кухне: матовая или блестящая сторона — что для чего

Матовая или блестящая: выбираем сторону фольги для идеальных блюд

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка на кухне сталкивается с рулоном пищевой фольги, но не все знают, как правильно ее использовать. Оказавшись в магазине, можно заметить, что фольга имеет две стороны: матовую и блестящую. И мало кто задумывается, зачем они такие разные и как правильно их использовать при готовке. Мы объясним, когда какая сторона будет работать лучше, чтобы ваши блюда получались вкусными и сочными.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Почему фольга имеет две разные стороны

Это связано с особенностями производства. Фольгу получают, раскатывая металлические листы с помощью валика. Сторона, которая соприкасается с валиком, становится блестящей, а другая — матовой. И это не просто визуальные различия — каждая сторона выполняет свою функцию.

Матовая или блестящая? Как правильно заворачивать продукты

Для более быстрого приготовления

Гладкая (блестящая) сторона отражает тепло, что помогает приготовлению быстрее. Если хочешь, чтобы рыба, мясо или птица приготовились быстрее, клади продукты на глянцевую сторону или накрывай фольгой с блестящей стороной сверху.

Для жирных продуктов

Матовая сторона фольги поглощает тепло, поэтому она идеально подходит для жирных продуктов. Мясо с большим количеством жира или любые блюда, которые нужно сохранить мягкими, лучше запекать, завернув в матовую сторону.

Для теста и выпечки

Если готовишь что-то из слоеного или дрожжевого теста, фольга с шероховатой стороной поможет сделать выпечку пышнее, так как матовая поверхность улучшает сцепление с тестом и способствует равномерному прогреву.

Для сохранения витаминов и макроэлементов

Когда запекаешь овощи или фрукты, чтобы они сохранили максимум полезных веществ, матовая сторона будет более эффективной, так как она помогает удерживать влагу и сохранять витамины.

Для предотвращения пересушивания блюда

Если ты не хочешь, чтобы твоё блюдо пересохло в процессе приготовления, используй блестящую сторону наружу, чтобы оно оставалось сочным и не теряло влаги.

Как выбрать фольгу

Маркировка упаковки : обрати внимание на указания производителя — на упаковке часто указано, для какого типа готовки предназначена фольга (например, для запеканок, гриля или универсальная).

: обрати внимание на указания производителя — на упаковке часто указано, для какого типа готовки предназначена фольга (например, для запеканок, гриля или универсальная). Толщина фольги : для хранения продуктов достаточно фольги толщиной 9-10 микрон. Для запеканок, особенно в условиях открытого огня, лучше использовать фольгу с толщиной более 20 микрон.

: для хранения продуктов достаточно фольги толщиной 9-10 микрон. Для запеканок, особенно в условиях открытого огня, лучше использовать фольгу с толщиной более 20 микрон. Производитель: принципиально выбирать фольгу от бренда или фабрики не стоит. Важно, чтобы фольга соответствовала нужной толщине и типу, ведь все фольги, независимо от производителя, схожи по своим свойствам.

Теперь, зная, когда и как использовать обе стороны фольги, твои блюда станут не только вкусными, но и здоровыми!

Уточнения

Фольга́ — металлическая "бумага", тонкий и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.