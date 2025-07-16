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Ремонт своими руками без переделок: 10 деталей, которые отличают профессионала от новичка

Какие 10 моментов нужно учесть при ремонте квартиры — список от строителей
4:11
Недвижимость

Задумалась о ремонте? Это не только возможность обновить интерьер, но и отличный шанс создать пространство своей мечты. Однако, если ты решила заниматься ремонтом своими руками, важно продумать все детали, чтобы в процессе не пришлось переделывать или доделывать забытые мелочи. Мы подготовили список из 10 вещей, которые часто упускают из виду при ремонте, но которые могут существенно повлиять на конечный результат.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Планирование и замеры — основа успешного ремонта

Прежде чем приступить к ремонту, важно:

  • Составить подробный план: какие помещения обновляются, нужно ли менять коммуникации, какой бюджет и время есть на работу.
  • Сделать точные замеры: даже если кажется, что размеры помещений ты помнишь, лучше еще раз все перепроверить. Ошибки на этом этапе — частая причина перерасхода материалов.
  • Определиться с функциональностью комнат: сколько места хранения необходимо, как расставить мебель и где разместить розетки.

Найди вдохновение — визуализируй свой проект

  • Сохраняй картинки интерьеров, которые тебе нравятся, и создай коллаж. Это поможет визуализировать стиль, выбрать подходящие материалы и сделать ремонт более осознанным и гармоничным.

Материалы с запасом — не забывай о мелочах

Покупая материалы, всегда закупай на 10-15% больше:

  • Плитка может биться.
  • Краска расходуется больше при первом слое.
  • Обои нужно подгонять по рисунку.

Запас избавит от срочных докупок и проблем с несовпадением оттенков.

Розетки и электрические приборы

Не забывай предусмотреть розетки для:

  • Елки, гирлянд, увлажнителей, пылесосов и даже роботов-пылесосов в шкафах или кладовых.
  • Подсветки для зеркал и шкафов — учитывай удобное расположение и тип включения.

Мелочи, на которые стоит обратить внимание

Проблемы с отделкой могут проявляться из-за неправильных расчетов. Обрати внимание на:

  • Толщину наличников и плинтусов. Они не всегда сочетаются между собой, если их размеры не учтены.
  • Важная деталь: высота установки гигиенического душа должна быть 600-700 мм, чтобы избежать контакта шланга с полом.

Плитка и покрытия

  • Раскладку плитки лучше начинать не от фасада, а от цоколя, чтобы избежать видимых маленьких обрезков материала. Учитывай стыки между плиткой и доской — они должны совпадать с дверным полотном.

Потолок и освещение

  • Заранее предусмотри закладные под вытяжку или светильники в потолке. Важно продумать различные сценарии освещения, особенно в длинных коридорах или возле кровати, чтобы создать нужную атмосферу.

Пространство для техники и бытовых приборов

  • Подумай, где будут располагаться такие устройства, как роутеры, водонагреватели и холодильники. Убедись, что они не будут мешать функционалу других элементов интерьера.

Закладки и детали мебели

  • При заказе мебели уточни, чтобы дверные ручки не мешали при открывании шкафов, а для этого используй врезные магнитные стопоры. Также, когда заказываешь кухонную мебель, стоит продумать механизмы открывания дверей, чтобы избежать столкновения с другими фасадами.

Вентиляция и стыки материалов

  • Важный момент — вентиляция! Особенно в кладовках и гардеробных, чтобы обеспечить хороший воздухообмен. Также стоит предусмотреть, чтобы стыки покрытий плитки и доски попадали под дверные полотна, что улучшит эстетический вид.

Ремонт своими руками — легко, если все учесть

Когда ремонт превращается в проект с четкими планами и вниманием к деталям, результат точно превзойдет все ожидания. Не забывай про мелочи, потому что именно они могут сделать твой интерьер не только стильным, но и функциональным. Следуя этим простым советам, ты сможешь избежать проблем и наслаждаться красивым и удобным домом.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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