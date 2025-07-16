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Гранаты на полках: организация кухни как борьба за выживание

Организация кухни: советы профессиональных шеф-поваров
2:54
Недвижимость

Как сделать кухню местом, где хочется проводить время? Оказывается, всё начинается с организации! Вдохновляющие лайфхаки профессиональных шеф-поваров помогут не только навести порядок, но и сделать приготовление пищи максимально удобным и приятным.

Деревянные кухонные принадлежности
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Деревянные кухонные принадлежности

Организация как путь к комфорту

Кухня — это сердце дома. Но часто она превращается в источник стресса из-за хаоса. Простое правило: всё, что используете каждый день — должно быть под рукой, остальное можно спрятать подальше. Такой совет даёт владелица и шеф-повар из Нью-Йорка Мелисса Родригес. Она уверена: порядок начинается с привычки возвращать предметы на свои места. Регулярно избавляйтесь от того, что не используете. Это создаёт ощущение уюта и лёгкости.

Зонируйте пространство

Дерек Пива, шеф-повар ресторана из Орегона, рекомендует делить кухню на функциональные зоны: место для приготовления, зона хранения, сервировка. Даже в небольшой кухне найдётся способ удобно всё распределить. Старайтесь, чтобы нужные инструменты и ингредиенты были рядом, а редко используемые вещи — выше или дальше.

Специи — на виду

Густаво Мехия, шеф из Чикаго, делится идеей "стены специй": разместите банки на открытых полках или специальных подставках, чтобы всегда видеть, что у вас есть. Такой визуальный порядок вдохновляет на кулинарные эксперименты, а блюда становятся интереснее.

Прозрачные контейнеры и ярлыки

Ещё один полезный приём — использовать прозрачные контейнеры для круп, макарон, муки и других продуктов. Чем лучше видна содержимое — тем меньше шанс забыть про срок годности. Наклейте стикеры с названием и датой, чтобы не тратить время на поиски. Профессионалы часто выбирают контейнеры Cambro — они прочные, вместительные и служат долгие годы.

Вертикальное хранение и "ленивые Сюзан"

В маленьких кухнях пространство можно "размножить" вверх! Используйте многоярусные подставки и вертикальные держатели для тарелок и сковородок. Дэниел Гроссман советует обзавестись ленивой Сюзан — поворотной платформой для специй, масел и соусов. Это компактно, удобно и выглядит современно.

Маленькие привычки — большие перемены

  • Следите за чистотой раковины и рабочей поверхности.
  • Убирайте всё лишнее после готовки.
  • Ставьте яркие акценты: красивые баночки для соли, стильные полотенца, декорированные банки для чая.

Организованная кухня — это не просто порядок. Это атмосфера, которая делает дом уютнее, а жизнь — проще и вкуснее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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