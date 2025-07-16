Одна ошибка — и поддон начнёт крошиться: чего нельзя делать при уборке

Со временем даже в самой аккуратной ванной появляются следы износа, и чаще всего первым страдает душевой поддон. Пожелтение, ореолы, известковый налёт — всё это портит вид ванной комнаты. Можно ли вернуть поддону прежнюю белизну? Да, и это проще, чем кажется!
Чаще всего причиной пожелтения становится известковый налёт. Минералы из жёсткой воды оседают на поверхности и со временем смешиваются с остатками мыла, геля для душа и шампуня. Это приводит к образованию серых и желтоватых пятен. Также поддон страдает из-за скопления влаги и плохой вентиляции — на пористых поверхностях начинает расти плесень, а грязь въедается в материал. Не стоит забывать и о естественном старении: смола со временем меняет цвет, а керамика теряет блеск и покрывается микроцарапинами.
Современные душевые поддоны часто делают из смолы — она приятна на ощупь и долго служит. Для бережной чистки используйте:
Избегайте жёстких щёток и порошков — они могут сделать смолу пористой и ускорить пожелтение.
Керамика стойкая, но требует ухода. Для отбеливания подходят:
Керамика не боится чистки, но важно не царапать эмаль — работайте мягкой губкой.
Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.
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