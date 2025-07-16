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Одна ошибка — и поддон начнёт крошиться: чего нельзя делать при уборке

Средства для отбеливания поддона душа: уксус, сода, лимонная кислота
Недвижимость

Со временем даже в самой аккуратной ванной появляются следы износа, и чаще всего первым страдает душевой поддон. Пожелтение, ореолы, известковый налёт — всё это портит вид ванной комнаты. Можно ли вернуть поддону прежнюю белизну? Да, и это проще, чем кажется!

Душ
Фото: https://www.moeplumbing.com/images/blog/shutterstock_94123312.jpg
Душ

Почему желтеет душевой поддон

Чаще всего причиной пожелтения становится известковый налёт. Минералы из жёсткой воды оседают на поверхности и со временем смешиваются с остатками мыла, геля для душа и шампуня. Это приводит к образованию серых и желтоватых пятен. Также поддон страдает из-за скопления влаги и плохой вентиляции — на пористых поверхностях начинает расти плесень, а грязь въедается в материал. Не стоит забывать и о естественном старении: смола со временем меняет цвет, а керамика теряет блеск и покрывается микроцарапинами.

Как отбелить поддон из смолы

Современные душевые поддоны часто делают из смолы — она приятна на ощупь и долго служит. Для бережной чистки используйте:

  • Белый уксус и сода. Смешайте их в пасту, нанесите на 15 минут и смойте тёплой водой.
  • Жидкое марсельское мыло. Разбавьте в горячей воде — такой раствор подходит для регулярной уборки.
  • Специальные средства для смолы. На рынке есть неабразивные чистящие спреи для этой поверхности.
  • Микрофибровая губка. Используйте аккуратно, без сильного давления.

Избегайте жёстких щёток и порошков — они могут сделать смолу пористой и ускорить пожелтение.

Керамический поддон: что использовать

Керамика стойкая, но требует ухода. Для отбеливания подходят:

  • Мягкий отбеливатель: разбавьте и протрите губкой, оставьте на несколько минут, смойте.
  • Лимонная кислота: растворите 150 г в литре воды, распылите и обработайте поверхность.
  • Сода и лимон: нанесите соду, сбрызните лимоном, дайте подействовать и потрите.
  • Средства от извести: выбирайте составы для керамики, используйте регулярно.

Керамика не боится чистки, но важно не царапать эмаль — работайте мягкой губкой.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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