Лужи, полосы и пыль: трио, от которого спасёт лишь один шаг

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Ошибки при мытье полов, которые ухудшают результат — рекомендации экспертов
2:12
Недвижимость

Многие уверены: пол мыть проще простого, тут сложно что-то испортить. Но как часто бывает, после тщательной уборки радость длится недолго — покрытие покрывается разводами, быстро теряет свежесть, а пыль и грязь возвращаются уже к вечеру. На деле всё не так однозначно: чистота пола зависит не только от усердия, но и от правильной последовательности действий, инструментов и даже типа поверхности.

Мытьё полов
Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё полов

Основные ошибки при мытье полов

  • Привычка действовать по старинке. Чаще всего люди повторяют одни и те же ошибки из года в год, не задумываясь, что технологии и материалы давно изменились.
  • Неправильно выбранные средства. Избыток или нехватка чистящего вещества может только навредить: первый оставляет липкую пленку, второй — не справляется с загрязнениями.
  • Игнорирование типа поверхности. Универсальных рецептов не бывает: ламинат, плитка, паркет или линолеум требуют индивидуального подхода и разных средств.

Малозаметный, но важный шаг

Многие пропускают один важный приём, который способен изменить результат. Если правильно обработать пол перед основным мытьём, он дольше останется свежим и не будет так быстро пачкаться.

Как подготовить пол к мытью

  • Влажная уборка — не первый этап. Сначала тщательно подметите или пропылесосьте покрытие, чтобы убрать пыль, волосы и мелкий мусор. Это избавит от разводов после мытья.
  • Минимум воды — максимум эффекта. Особенно на ламинате или паркете избыток влаги приводит к деформации и потере блеска.
  • Используйте две ёмкости: одна для чистой воды, другая — для раствора. Так вы не будете "разносить" грязь по всей комнате.
  • Не злоупотребляйте средствами. Лишняя химия может создать плёнку, из-за которой пол быстро загрязняется.

Идеальный результат — не случайность

Главное правило — не торопиться и соблюдать последовательность. Только так вы получите действительно чистый и свежий пол, который прослужит дольше.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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