Труба-загадка: вода атакует снизу, а виновник прячется под поддоном

Сантехники объяснили, почему вода из душа течёт снизу и как это исправить

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что после душа на полу появляется вода, и не сразу понятно, откуда она взялась? Такая ситуация способна вывести из себя любого, ведь она требует быстрых и точных действий, чтобы не допустить больших неприятностей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Потолочная душевая лейка

Причины, почему вода уходит не туда

За каждой утечкой стоит своя причина. Самые частые из них связаны либо с неправильным уклоном трубы, либо с засором.

Низкий уклон сливной трубы

Иногда душевая кабина начинает подтекать из-за того, что сливная труба была установлена под слишком маленьким углом. В этом случае вода не уходит свободно, а застаивается и начинает выталкиваться наружу. Если уклон действительно неправильный, стоит заменить трубу и установить ее под нужным углом (обычно 2-3%).

Иногда душевая кабина начинает подтекать из-за того, что сливная труба была установлена под слишком маленьким углом. В этом случае вода не уходит свободно, а застаивается и начинает выталкиваться наружу. Если уклон действительно неправильный, стоит заменить трубу и установить ее под нужным углом (обычно 2-3%). Засоры в трубах

В процессе эксплуатации в трубах скапливается мусор, волосы и мыльные отложения. В результате давление воды растет, и она находит путь наружу через слабые места, трещины и соединения. Профилактика проста — периодически прочищайте трубы и не забывайте о профилактике.

Что делать, если вода протекает из душа

1. Отключите воду

Прежде всего закройте кран — это убережет от новых протечек и даст возможность внимательно осмотреть место проблемы.

2. Проверьте прокладки и силикон

Часто утечка начинается из-за старых, поврежденных или неправильно нанесённых уплотнителей. Как только замечаете первые капли воды — замените прокладку или обновите силиконовый шов.

3. Осмотрите душевой поддон

Если уплотнители в порядке, нужно осмотреть сам поддон. Иногда проблема — в неправильном уклоне или микротрещинах. В сложных случаях придется полностью снять поддон и проверить сифон, а также состояние пола под ним.

4. Проверьте сифон

Засорённый или повреждённый сифон также может привести к протечкам. Если доступ к нему открыт, проверьте его и при необходимости прочистите или замените.

Можно ли предотвратить протечки

Профилактика — лучший способ сохранить душевую в порядке. Не сливайте в канализацию волосы и крупный мусор, следите за состоянием прокладок, а также периодически проверяйте наклон сливной трубы. В случае подозрения на серьёзную неисправность лучше пригласить специалиста.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.



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